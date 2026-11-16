Politika

Direktorka Devete beogradske gimnazije podnela ostavku

Д.К.

16. 11. 2026. u 13:55

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DIREKTORKA Devete beogradske gimnazije "Mihailo Petrović Alas", Tatjana Šuković, podnela je danas ostavku.

Директорка Девете београдске гимназије поднела оставку

Foto: printskron jutjub Brainz TV

Ovu informaciju potvrdila je za Telegraaf.rs Ana Radošević, zamenica predsednika Saveta roditelja te gimnazije.

Kako je objasnila zamenica Radošević, oni su potvrdu o ovome dobili danas od Ministarstva prosvete.

- Odluku o ostavci direktorka je donela dan pred donošenje odluke o njenom razrešenju. Iako je ona dala osavku, za sutra je zakazano i donošenje odluke o razrešenju privremenog školskog odbora koji je isto sastavljen protivpravno, pa ćemo, ako ta odluka ne bude donesena da podnesemo krivične prijave - govori nam dalje Ana Radošević.

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