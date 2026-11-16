Direktorka Devete beogradske gimnazije podnela ostavku
DIREKTORKA Devete beogradske gimnazije "Mihailo Petrović Alas", Tatjana Šuković, podnela je danas ostavku.
Ovu informaciju potvrdila je za Telegraaf.rs Ana Radošević, zamenica predsednika Saveta roditelja te gimnazije.
Kako je objasnila zamenica Radošević, oni su potvrdu o ovome dobili danas od Ministarstva prosvete.
- Odluku o ostavci direktorka je donela dan pred donošenje odluke o njenom razrešenju. Iako je ona dala osavku, za sutra je zakazano i donošenje odluke o razrešenju privremenog školskog odbora koji je isto sastavljen protivpravno, pa ćemo, ako ta odluka ne bude donesena da podnesemo krivične prijave - govori nam dalje Ana Radošević.
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