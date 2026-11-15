Bez izgubljenog seta: Pobeda prvog tenisera sveta na otvaranju Završnog mastersa

Trijumf Nemca na prvom meču u Torinu.

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio je danas Španca Rafaela Hodara 6:4, 6:4 u prvom meču prvog kola grupe "Džon Mekinro" na Završnom ATP turniru, koji se igra u Torinu.

Meč je trajao jedan sat i 28 minuta. Zverev je najbolji teniser sveta, dok se Hodar nalazi na 11. mestu ATP liste.

Ovo je bio drugi međusobni duel nemačkog i španskog tenisera, a drugi trijumf Zvereva.

Efficient start for the top seed 🔝 Zverev defeats Jodar 6-4 6-4 for an opening #NittoATPFinals W https://t.co/t3wlYpHVul — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2026

U drugom meču prvog kola grupe "Džon Mekinro", od 20.30 sati će igrati Amerikanac Ben Šelton i Francuz Artur Fis.

Sutra će biti odigrani mečevi prvog kola u grupi "Ivan Lendl", a sastaće se Karlos Alkaraz (Španija) - Frensis Tijafo (SAD) i Flavio Koboli (Italija) - Danil Medvedev (Rusija). Turnir u Torinu igra se do 22. novembra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.