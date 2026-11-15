Tenis

Bez izgubljenog seta: Pobeda prvog tenisera sveta na otvaranju Završnog mastersa

Танјуг

15. 11. 2026. u 16:11

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Trijumf Nemca na prvom meču u Torinu.

Без изгубљеног сета: Победа првог тенисера света на отварању Завршног мастерса

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio je danas Španca Rafaela Hodara 6:4, 6:4 u prvom meču prvog kola grupe "Džon Mekinro" na Završnom ATP turniru, koji se igra u Torinu.

Meč je trajao jedan sat i 28 minuta. Zverev je najbolji teniser sveta, dok se Hodar nalazi na 11. mestu ATP liste.

Ovo je bio drugi međusobni duel nemačkog i španskog tenisera, a drugi trijumf Zvereva.

U drugom meču prvog kola grupe "Džon Mekinro", od 20.30 sati će igrati Amerikanac Ben Šelton i Francuz Artur Fis.

Sutra će biti odigrani mečevi prvog kola u grupi "Ivan Lendl", a sastaće se Karlos Alkaraz (Španija) - Frensis Tijafo (SAD) i Flavio Koboli (Italija) - Danil Medvedev (Rusija). Turnir u Torinu igra se do 22. novembra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.

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