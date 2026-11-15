Bez izgubljenog seta: Pobeda prvog tenisera sveta na otvaranju Završnog mastersa
Trijumf Nemca na prvom meču u Torinu.
Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio je danas Španca Rafaela Hodara 6:4, 6:4 u prvom meču prvog kola grupe "Džon Mekinro" na Završnom ATP turniru, koji se igra u Torinu.
Meč je trajao jedan sat i 28 minuta. Zverev je najbolji teniser sveta, dok se Hodar nalazi na 11. mestu ATP liste.
Ovo je bio drugi međusobni duel nemačkog i španskog tenisera, a drugi trijumf Zvereva.
U drugom meču prvog kola grupe "Džon Mekinro", od 20.30 sati će igrati Amerikanac Ben Šelton i Francuz Artur Fis.
Sutra će biti odigrani mečevi prvog kola u grupi "Ivan Lendl", a sastaće se Karlos Alkaraz (Španija) - Frensis Tijafo (SAD) i Flavio Koboli (Italija) - Danil Medvedev (Rusija). Turnir u Torinu igra se do 22. novembra za nagradni fond od 15,5 miliona dolara.
Preporučujemo
Šveđani "preživeli" Bosnu: Zmajevi zamalo nadoknadili tri gola zaostatka u Solni
14. 11. 2026. u 22:46
Ko im je sada kriv kada nema Ronalda? Portugal se obrukao protiv Danske!
14. 11. 2026. u 22:39
Tek došao, a već odlazi: Amerikanac napušta Olimpijakos?
14. 11. 2026. u 22:17
Iznenađenje u ABA ligi: Igokea posle dva produžetka pobedila Budućnost
14. 11. 2026. u 21:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!
Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.
14. 11. 2026. u 17:50
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)