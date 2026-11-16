Misterija Zvezdinih igrača koja i danas traje: "I dalje me sve proganja, kad smo spavali na drugom mestu..."

Prošlo je više od pola veka od čuvenog polufinala Kupa evropskih šampiona između Panatinaikosa i Crvene zvezde (1971), ali rane i sumnje ni danas ne blede, kada je u pitanju najtrofejniji srpskli klub.

Foto: Mario Maric

Bila je to generacija stvorena za evropski tron. U aprilu 1971. godine na „Marakani“ je pao Panatinaikos sa ubedljivih 4:1, a samo dve nedelje kasnije u Grčkoj usledio je šok od kog se Zvezda dugo nije oporavila. Iako su decenije prošle, legendarni Jovan „Kule“ Aćimović u emisiji „Kad se Zvezda voli“ priznao je da u tu utakmicu ni danas ne može da gleda kao na puku sportsku nesreću.

– Lično je meni jako sumnjiva utakmica, jako mi je sumnjiva. Nisu čista posla tu – započeo je Aćimović, pa otkrio detalj koji i danas izaziva nevericu:

– Sama činjenica da smo mi imali obrok u kasinu, a ne u hotelu u kom smo spavali, govori sama po sebi. To je činjenica nesporiva. To je kao kada bi sada došao Bajern Minhen ovde i otišao u kasinu da ruča. Zašto bi neko išao u kasinu na ručak kad ima Hilton gde boravi? I kada smo mi pre i posle toga otišli u kasinu? Nikad.

Na pitanje kakvo im je objašnjenje tada dato u hotelu, Kule se gorko nasmejao:

– Da kao štrajkuju kuvari ili već... to se lako izmisli šta je. Ali nenormalno.

Karasi jedini uzeo samo čaj

Posebnu težinu celoj priči daje podatak o Stanislavu Karasiju, koji se tog dana nije osećao dobro.

– On je jedini uzeo čaj. To je istina. Verujte mi, celog života me to u stvari proganja. Ceo život – iskren je Aćimović, podsećajući i da Zvezda u revanšu nije mogla da računa na suspendovanog Dragana Džajića, kao ni na Antonijevića i Krivokuću, ali i da je način na koji su primili prvi gol bio „nezabeležen“.

Svoja sećanja na tu noć podelio je i Dragan Džajić, koji je meč gledao sa tribina:

– Godinama se priča i pričaće se još uvek da je to prodata utakmica, nameštena utakmica. Igrači kažu da im je nešto stavljeno u hranu. Ja to ne mogu sad da vam garantujem – rekao je Džajić, dodajući da je baš te godine bio u najboljoj formi i da je ta generacija mogla ne samo do finala, već i do titule prvaka Evrope.

Ipak, Kule je zaključio u svom stilu – bez izgovora, ali sa jasnom porukom:

– Možda generacija osvajača Kupa šampiona ne bi stigla dotle da nismo platili ceh ovome. I sad sve ima svoju cenu.