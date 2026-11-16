ISKLJUČENJA STRUJE U VIŠE BEOGRADSKIH OPŠTINA: Potrošači u utorak i sredu bez električne energije, ovo je detaljan spisak lokacija

POTROŠAČI u više beogradskih opština u pojedinim ulicama ostaće u utorak i sredu, 17. i 18. novembra privremeno bez snabdevanja električnom energijom, saopšteno je iz Elektrodistribucije Srbije.

Foto: Unsplash Anton Dmitriev ehmitrich

U utorak su isključenja planirana u opštini Stari grad od 8.30 do 12 časova, u opštini Zvezdara od 8.30 do 14 časova, u opštini Palilula od 9.30 do 14 časova, u opštini Savski venac od 9 do 14 časova, na Voždovcu od 9 do 15 časova, na Novom Beogradu od 9 do 16 časova.

Tog dana struje neće biti ni u opštini Čukarica od 8.30 do 12 časova, u Rakovici od 8.30 do 12 časova, u Zemunu od 8.30 do 12.30 časova i u Obrenovcu od 9 do 13 časova.

U sredu, 18. novembra planirana su i isključenja u opštini Zvezdara od 8.30 do 14 časova, u opštini Palilula od 8 do 14 časova, na Voždovcu od 9 do 11 časova, u opštini Čukarica od 8 do 16 časova, u Zemunu od 8.30 do 14.30, u Obrenovcu od 9 do 12 časova, u Sopotu od 8 do 15, u Surčinu od 9 do 15 časova i u Lazarevcu od 8 do 14 časova.

(Tanjug)

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