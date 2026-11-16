OGLASILA SE I MARTA KOS O DEŠAVANJIMA U BRISELU: Pesma "Oj Kosovo, Kosovo" zasmetala mnogima (VIDEO)
MARTA Kos, komesarka za proširenje EU, izrazila je "žaljenje" zbog izbora pesme "Oj, Kosovo, Kosovo", koja se čula na Forumu o proširenju u Briselu, ističući da "ona ne odražava stavove Evropske komisije".
Obraćajući se novinarima neposredno pre početka foruma, Marta Kos je naglasila da cilj nije da se zaborave razlike, već da se izgradi Evropa u kojoj one neće predstavljati prepreku zajedničkoj budućnosti.
Dodala je da su "svi svesni patnje i žrtava ljudi u tom delu Evrope u prošlosti".
Ovo je izazvalo burnu reakciju zvaničnika u Prištini i albanskih medija.
Tokom koncerta u nedelju uveče predstavljene su pesme iz svake zemlje regiona.
Između ostalog, čula se i pesma "Oj, Kosovo, Kosovo".Ovo je izazvalo burnu reakciju zvaničnika u Prištini i albanskih medija.
Forum o proširenju je drugi godišnji forum Evropske komisije posvećen procesu proširenja Evropske unije.
(Blic)
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