Politika

OGLASILA SE I MARTA KOS O DEŠAVANJIMA U BRISELU: Pesma "Oj Kosovo, Kosovo" zasmetala mnogima (VIDEO)

Д.К.

16. 11. 2026. u 14:31

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MARTA Kos, komesarka za proširenje EU, izrazila je "žaljenje" zbog izbora pesme "Oj, Kosovo, Kosovo", koja se čula na Forumu o proširenju u Briselu, ističući da "ona ne odražava stavove Evropske komisije".

ОГЛАСИЛА СЕ И МАРТА КОС О ДЕШАВАЊИМА У БРИСЕЛУ: Песма Ој Косово, Косово засметала многима (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić/ bg

Obraćajući se novinarima neposredno pre početka foruma, Marta Kos je naglasila da cilj nije da se zaborave razlike, već da se izgradi Evropa u kojoj one neće predstavljati prepreku zajedničkoj budućnosti.

Dodala je da su "svi svesni patnje i žrtava ljudi u tom delu Evrope u prošlosti".

Ovo je izazvalo burnu reakciju zvaničnika u Prištini i albanskih medija.

Tokom koncerta u nedelju uveče predstavljene su pesme iz svake zemlje regiona.

Između ostalog, čula se i pesma "Oj, Kosovo, Kosovo".Ovo je izazvalo burnu reakciju zvaničnika u Prištini i albanskih medija.

Forum o proširenju je drugi godišnji forum Evropske komisije posvećen procesu proširenja Evropske unije.

(Blic)

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