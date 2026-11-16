OGLASILA SE I MARTA KOS O DEŠAVANJIMA U BRISELU: Pesma "Oj Kosovo, Kosovo" zasmetala mnogima (VIDEO)

MARTA Kos, komesarka za proširenje EU, izrazila je "žaljenje" zbog izbora pesme "Oj, Kosovo, Kosovo", koja se čula na Forumu o proširenju u Briselu, ističući da "ona ne odražava stavove Evropske komisije".

FOTO TANJUG/ Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić/ bg

Obraćajući se novinarima neposredno pre početka foruma, Marta Kos je naglasila da cilj nije da se zaborave razlike, već da se izgradi Evropa u kojoj one neće predstavljati prepreku zajedničkoj budućnosti.

Dodala je da su "svi svesni patnje i žrtava ljudi u tom delu Evrope u prošlosti".

🇪🇺🇷🇸🇽🇰 A Serbian song calling for the annexation of Kosovo was played at an official EU event hosted by Enlargement Commissioner Marta Kos. Kosovo officials condemned the incident and demanded clarification. "The song advances explicit political claims over the territory of the Republic of Kosovo" - Kosovo’s ambassador to Belgium said, calling on the EU to provide clarification immediately. — kos_data (@kos_data) November 15, 2026

Ovo je izazvalo burnu reakciju zvaničnika u Prištini i albanskih medija.

Tokom koncerta u nedelju uveče predstavljene su pesme iz svake zemlje regiona.

Između ostalog, čula se i pesma "Oj, Kosovo, Kosovo".Ovo je izazvalo burnu reakciju zvaničnika u Prištini i albanskih medija.

Forum o proširenju je drugi godišnji forum Evropske komisije posvećen procesu proširenja Evropske unije.

(Blic)

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