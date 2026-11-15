VELIKO ISKLJUČENJE STRUJE U OBRENOVCU: Evo koji delovi opštine ostaju u mraku noćas i sutra tokom dana
DELOVI teritorije opštine Obrenovac biće bez električne energije tokom naredne noći, tačnije, tokom ranih jutarnjih časova.
Isključenje je planirano u noći između nedelje i ponedeljka, 16. novembra, zbog radova na održavanju trafostanice 110/35 kV Beograd 10.
Planirano je isključenje u periodu od 3.00 do 6.00 časova ujutru u pojedinim delovima Zvečke, Ratara, Urovaca, Krtinske, Grabovca, Mladosti i Skele.
Trafostanica 110/35 kV Beograd 10 jedan je od osnovnih izvora napajanja električnom energijom za Obrenovac i okolinu zbog čega su radovi na održavanju značajni za stabilnost snabdevanja.
Takođe, u ponedeljak 16. novembra, zbog planiranih radova, od 9.00 do 10.30 časova bez napajanja biće više ulica u Obrenovcu, od 10.30 do 12.00 časova pojedini korisnici u naselju Zvečka, a od 12.00 do 13.00 časova više ulica u naselju Stubline.
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