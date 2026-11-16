"TEKU PRIPREME!" Oglasio se Vučić: Posle 20 godina ponovo sam poslanik, pa valja obnoviti gradivo (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama uoči sutrašnje konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije.

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Teku pripreme! Ana me podučava kako da koristim Poslovnik o radu Narodne skupštine. Posle 20 godina ponovo sam poslanik, pa valja obnoviti gradivo.



Vidimo se sutra! - naveo je Vučić u opisu videa.

Vučić je iskoristio priliku da danas čestita svima koji obeležavaju slavu Đurđic.

- Ja čitam poslovnik ovde, Ana me podučava. Mislim da je prošlo 20 godina kao sam bio poslanik, od tada nikakvog dodira sa Poslovnikom nisam imao, pa sad učim ono šta su prava, šta su obaveze. Imam dobrog učitelja, ali ono što su za nas važne stvari mi ćemo da se ponašamo pristojno, dostojanstveno kao ponosni ozbiljni i odgovorni ljudi i čuvaćemo stabilnsot države - rekao je Vučić.

Potom se našalio da neće nikada savladati Poslovnik, ali da će Brnabić i Jovanov sedeti u blizini njega u Skupštini da bi mu mogli pomoći.

Brnabićeva je dodala kako je Vučić pravi štreber.

- Svaki dan uči nešto novo. Pratite nas sutra u Narodnoj skupštini Srbije biće zanimljivo - rekla je ona, na šta je Vučić dodao "Srbija pobeđuje!".

Opširnije u videu koji sledi:

Podsećamo, konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Srbije zakazana je za sutra u 10 časova, posle čega počinje da teče zvanični rok od 90 dana za formiranje nove vlade.