Politika

"TEKU PRIPREME!" Oglasio se Vučić: Posle 20 godina ponovo sam poslanik, pa valja obnoviti gradivo (VIDEO)

Д.К.

16. 11. 2026. u 13:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama uoči sutrašnje konstitutivne sednice Narodne skupštine Srbije.

ТЕКУ ПРИПРЕМЕ! Огласио се Вучић: После 20 година поново сам посланик, па ваља обновити градиво (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Teku pripreme! Ana me podučava kako da koristim Poslovnik o radu Narodne skupštine. Posle 20 godina ponovo sam poslanik, pa valja obnoviti gradivo.

P.S. Imam dobrog učitelja, a uz dobrog učitelja, sve se lakše savlada!
Vidimo se sutra! - naveo je Vučić u opisu videa.

Vučić je iskoristio priliku da danas čestita svima koji obeležavaju slavu Đurđic.

- Ja čitam poslovnik ovde, Ana me podučava. Mislim da je prošlo 20 godina kao sam bio poslanik, od tada nikakvog dodira sa Poslovnikom nisam imao, pa sad učim ono šta su prava, šta su obaveze. Imam dobrog učitelja, ali ono što su za nas važne stvari mi ćemo da se ponašamo pristojno, dostojanstveno kao ponosni ozbiljni i odgovorni ljudi i čuvaćemo stabilnsot države - rekao je Vučić.

Potom se našalio da neće nikada savladati Poslovnik, ali da će Brnabić i Jovanov sedeti u blizini njega u Skupštini da bi mu mogli pomoći.

Brnabićeva je dodala kako je Vučić pravi štreber.

- Svaki dan uči nešto novo. Pratite nas sutra u Narodnoj skupštini Srbije biće zanimljivo - rekla je ona, na šta je Vučić dodao "Srbija pobeđuje!".

Opširnije u videu koji sledi:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Podsećamo, konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Srbije zakazana je za sutra u 10 časova, posle čega počinje da teče zvanični rok od 90 dana za formiranje nove vlade.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AMERIČKI PORTAL BREITBART O MERAMA REM-A PROTIV INFORMERA: Vučićević uputio apel Trampu i zapadnim liderima
Politika

0 2

AMERIČKI PORTAL "BREITBART" O MERAMA REM-A PROTIV INFORMERA: Vučićević uputio apel Trampu i zapadnim liderima

CENZURA medija u Srbiji tema je teksta američkog portala "Breitbart", koji piše o merama Regulatornog tela za elektronske medije (REM) protiv pojedinih emisija Informer TV-a. Osnivač i glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević uputio je međunarodni apel, pozivajući predsednika SAD Donalda Trampa i zapadne lidere da reaguju.

16. 11. 2026. u 10:55

Politika
Tenis
Fudbal
BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma

"BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO" Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma