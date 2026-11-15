Beograd

IZNENADNI KVAROVI NA VODOVODNOJ MREŽI ŠIROM BEOGRADA: Ovo su adrese koje danas ostaju bez vode

К.Л.С

15. 11. 2026. u 08:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZBOG iznenadnih kvarova na vodovodnoj mreži, potrošači u delovima šest beogradskih opština danas će biti bez vode do 15 časova. Ekipe su na terenu, a problemi sa vodosnabdevanjem nastavljaju se nakon jučerašnjih velikih havarija u Ustaničkoj ulici i na Bežaniji.

ИЗНЕНАДНИ КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ ШИРОМ БЕОГРАДА: Ово су адресе које данас остају без воде

Foto: Dmitry Marchenko/Alamy/Profimedia

Do 15 časova bez vode su potrošači u sledećim ulicama:

Čukarica: Karpoševa 51 – Banovo brdo; Karađorđeva 113a – Umka

Voždovac: Ljermontova 4 (ugao Ustanička) – Dušanovac; Ljermontova 24

Palilula: Porečka (ugao Bogdana Tirnanića)

Zvezdara: Branka Krsmanovića 3

Grocka: Bulevar Revolucije 154 – Kaluđerica

Barajevo: Milisava Bogdanovića (kod stovarišta) – Veliki Borak

Podsećamo, juče su zabeležena dva veća kvara na vodovodnoj mreži. Nakon pucanja cevi u Ustaničkoj ulici, ova saobraćajnica i deo auto-puta bili su pod vodom. Ubrzo potom zbo  kvara na trafo-stanici preko koje se snabdeva strujom Proizvodni pogon “Bežanija“, vodu nisu imali Novi Beograd, Zemun i Surčin.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KIDIŠU LUTALICE: Čopor pasa u blizini Zvezdarske šume
Beograd

0 0

KIDIŠU LUTALICE: Čopor pasa u blizini Zvezdarske šume

ČOPOR pasa lutalica se već nedeljama kreće Ulicom vojvode Sime Popovića, nadomak Zvezdarske šume. Građani koji žive u ovom delu grada supreplašeni, jer su psi napadali prolaznike, a najveći strah im izazivapomisao da bi životinje mogle da napadnu dete, koje neće moći da seodbrani.

14. 11. 2026. u 19:07

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA