IZNENADNI KVAROVI NA VODOVODNOJ MREŽI ŠIROM BEOGRADA: Ovo su adrese koje danas ostaju bez vode

ZBOG iznenadnih kvarova na vodovodnoj mreži, potrošači u delovima šest beogradskih opština danas će biti bez vode do 15 časova. Ekipe su na terenu, a problemi sa vodosnabdevanjem nastavljaju se nakon jučerašnjih velikih havarija u Ustaničkoj ulici i na Bežaniji.

Foto: Dmitry Marchenko/Alamy/Profimedia

Do 15 časova bez vode su potrošači u sledećim ulicama:

Čukarica: Karpoševa 51 – Banovo brdo; Karađorđeva 113a – Umka

Voždovac: Ljermontova 4 (ugao Ustanička) – Dušanovac; Ljermontova 24

Palilula: Porečka (ugao Bogdana Tirnanića)

Zvezdara: Branka Krsmanovića 3

Grocka: Bulevar Revolucije 154 – Kaluđerica

Barajevo: Milisava Bogdanovića (kod stovarišta) – Veliki Borak

Podsećamo, juče su zabeležena dva veća kvara na vodovodnoj mreži. Nakon pucanja cevi u Ustaničkoj ulici, ova saobraćajnica i deo auto-puta bili su pod vodom. Ubrzo potom zbo kvara na trafo-stanici preko koje se snabdeva strujom Proizvodni pogon “Bežanija“, vodu nisu imali Novi Beograd, Zemun i Surčin.

(Telegraf)