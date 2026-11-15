IZNENADNI KVAROVI NA VODOVODNOJ MREŽI ŠIROM BEOGRADA: Ovo su adrese koje danas ostaju bez vode
ZBOG iznenadnih kvarova na vodovodnoj mreži, potrošači u delovima šest beogradskih opština danas će biti bez vode do 15 časova. Ekipe su na terenu, a problemi sa vodosnabdevanjem nastavljaju se nakon jučerašnjih velikih havarija u Ustaničkoj ulici i na Bežaniji.
Do 15 časova bez vode su potrošači u sledećim ulicama:
Čukarica: Karpoševa 51 – Banovo brdo; Karađorđeva 113a – Umka
Voždovac: Ljermontova 4 (ugao Ustanička) – Dušanovac; Ljermontova 24
Palilula: Porečka (ugao Bogdana Tirnanića)
Zvezdara: Branka Krsmanovića 3
Grocka: Bulevar Revolucije 154 – Kaluđerica
Barajevo: Milisava Bogdanovića (kod stovarišta) – Veliki Borak
Podsećamo, juče su zabeležena dva veća kvara na vodovodnoj mreži. Nakon pucanja cevi u Ustaničkoj ulici, ova saobraćajnica i deo auto-puta bili su pod vodom. Ubrzo potom zbo kvara na trafo-stanici preko koje se snabdeva strujom Proizvodni pogon “Bežanija“, vodu nisu imali Novi Beograd, Zemun i Surčin.
(Telegraf)
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