Fudbal

Umro bivši šampion sveta i legenda Milana!

М. З.

16. 11. 2026. u 13:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Tužna vest stigla je iz Južne Amerike.

Умро бивши шампион света и легенда Милана!

Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Brazil je u suzama, umro je čuveni fudbaler Dino Sani u 95. godini. Legendarni vezista je bio deo reprezentacije, koja je 1958. donela titulu prvaka sveta sa Mundijala održanom u Švedskoj. Njegovim odlaskom, iz pomenute generacije, ostali su živi samo Moaćir Klaudinjo, Hoze Pepe i Hoze Altafini.

Odigrao je Sani ukupno 15 utakmica za "karioke" i dao jedan gol, dok je u klupskoj karijeri najdublji trag ostavio u Milanu. Sa italijanskim velikanom je prvo osvojio titulu u sezoni 1961/62, a potom i trofej prvaka Evrope naredne sezone.

Bio je Dino još i član Palmeirasa, Sao Paula, Boke juniors i Korintijansa, a kada se povukao, odlučio je da se posveti trenerskom pozivu. I uglavnom je radio na prostoru Južne Amerike, a jedino je od 1989. do 1990. bio selektor selekcije Katara. Poslednji angažman imao je 1992. u Gremiju, nakon čega je rešio da se potpuno povuče.

Vest o njegovoj smrti prvi je objavio Fudbalski savez Brazila (CBF).

"CBF duboko žali zbog smrti Dina Sanija, koji je bio član svetskog prvaka iz 1958. godine i osvojio prvu zvezdu za Brazil. Ostavlja za sobom nasleđe pobeda i priču koja će uvek biti pamćena u brazilskom fudbalu. Naše misli su sa njegovom porodicom, prijateljima i fanovima. Počivaj u miru, šampione", navodi se u zvaničnoj objavi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!
Fudbal

0 2

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!

Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.

14. 11. 2026. u 17:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma

"BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO" Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma