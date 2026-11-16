Umro bivši šampion sveta i legenda Milana!
Tužna vest stigla je iz Južne Amerike.
Brazil je u suzama, umro je čuveni fudbaler Dino Sani u 95. godini. Legendarni vezista je bio deo reprezentacije, koja je 1958. donela titulu prvaka sveta sa Mundijala održanom u Švedskoj. Njegovim odlaskom, iz pomenute generacije, ostali su živi samo Moaćir Klaudinjo, Hoze Pepe i Hoze Altafini.
Odigrao je Sani ukupno 15 utakmica za "karioke" i dao jedan gol, dok je u klupskoj karijeri najdublji trag ostavio u Milanu. Sa italijanskim velikanom je prvo osvojio titulu u sezoni 1961/62, a potom i trofej prvaka Evrope naredne sezone.
Bio je Dino još i član Palmeirasa, Sao Paula, Boke juniors i Korintijansa, a kada se povukao, odlučio je da se posveti trenerskom pozivu. I uglavnom je radio na prostoru Južne Amerike, a jedino je od 1989. do 1990. bio selektor selekcije Katara. Poslednji angažman imao je 1992. u Gremiju, nakon čega je rešio da se potpuno povuče.
Vest o njegovoj smrti prvi je objavio Fudbalski savez Brazila (CBF).
"CBF duboko žali zbog smrti Dina Sanija, koji je bio član svetskog prvaka iz 1958. godine i osvojio prvu zvezdu za Brazil. Ostavlja za sobom nasleđe pobeda i priču koja će uvek biti pamćena u brazilskom fudbalu. Naše misli su sa njegovom porodicom, prijateljima i fanovima. Počivaj u miru, šampione", navodi se u zvaničnoj objavi.
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