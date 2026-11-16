Kapiten Partizana zna kako protiv bivšeg kluba i koji igrač mora da se zaustavi

U Beogradsku arenu sutra uveče dolazi Valensija (20.45).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Pozitivna stvar za Partizan je što se kapiten Vanja Marinković (29) vratio na teren posle teške povrede i višemesečne pauze, ali i što je odmah pokazao koliko znači ekipi. Ruku na srce, srpski košarkaš će sutra uveče imati i najteži test otkako se oporavio i to upravo protiv svog bivšeg kluba.

U okviru 12. kola Evrolige u Arenu stiže sjajna Valensija (20.45, Arena premijum 2), čiji je dres iskusni bek nosio od 2019. do 2021. Prošle ndelje je bio uspešan protiv Baskonije, za koju je nastupao tri sezone, pa sada želi da nastavi tu pozitivnu seriju protiv Španaca.

- Stvarno su dobar tim. Igraju odlično, što možda nije bilo očekivano nakon prošle sezone. Biće teška i ozbiljna utakmica posle Makabija i Baskonije, ali i prava prilika da vidimo gde smo u odnosu sa najboljim ekipama - rekao je Marinković.

Svestan je sjajni šuter i odakle crno-belima preti najveća opasnost.

- Najbitnije je da zaustavimo Šortsa, Tejlora i Bruksa. Naravno, od Ti-Džeja sve počinje, a ako budemo igrali dobru odbranu, da ne probija prvu liniju, onda ćemo imati šansu za dobar rezultat. Moramo i da gradimo reket, pošto su prva ekipa po broju skokova u napadu - naglasio je Vanja.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Naš reprezentativac smatra da je dosad viđeno u elitnom takmičenju sve manje-više i bilo očekivano.

- Možda je jedino malo ko očekivao da će Valensija posle fajnal-fora, odlaska nekoliko igrača i trenera, da igra opet ovako dobro. Međutim, to je očigledno znak da dobro rade i da su klub koji odskače od drugih. Evroliga je prilično ujednačena, neki su sezonu počeli sa 5-0, pa su vezali nekoliko poraza. Svako može da dobije svakog, to je dobro za nas koji nismo kompletni - objasnio je Marinković, koji se na kraju osvrnuo i na situaciju u igračkom kadru:

- Nadam se da će nam se priključiti još neki igrači u toku ove i sledeće nedelje, kada budemo išli u Dubai. Dobro je što sada igramo duplo kolo kod kuće, da ne moramo da putujemo. Sve ostalo nam ide na ruku, osim zdravstvenog biltena.