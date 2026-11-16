"ZBILJA JE CRNA GORA ZEMLJA ČUDA" Knežević: Da je živ NJegoš, sigurno bi ga izručili Hagu

NAKON što je rožajski imam uporedio Petra Drugog Petrovića Njegoša sa Hitlerom, predsednik Demokratske narodne partije (DNP) kazao je da je čitava parlamentarna većina u Crnoj Gori to oćutala i nije osudila, te da je uveren da je Njegoš danas živ, aktuelna vlast bi ga izručila Hagu.

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- Zbilja je Crna Gora zemlja čuda. Što može da se desi u Crnoj Gori za dva dana, ne može u Kini i Indiji za dva meseca - rekao je Knežević.

U obraćanju u parlamentu Knežević je poručio da će svima biti jasno da je u pravu, da nema manje zemlje sa više čuda i, kako je naveo, "ne daj Bože da nas je više, o jadu bismo svet zabavili".

Upitao je da li je sanjao da je imam Elmaz Kurtagić za Njegoša kazao da je kao Hitler.

- Jesam li ja sanjao? Jeste isto vi ovo čuli ili sam samo ja pio ovu vodu sa Mareze zamućenu. Kaza li savetnik nekog od poslanika iz Bošnjačke stranke, izvesni Muhović, da je bolje srušiti gimnaziju u Rožajama i da je bolje da Bošnjaci ne postoje kao narod nego da se tamo drži čas o Njegošu i značaju Njegoša o južnoslovenskoj i svetskoj literaturi. I čitava parlamentarna većina je ćutala i nije to osudila i sa pravom se pitam jesam li ja bio pod uticajem ove prljave vode sa Mareze i onda sam imao fatomorganu, jer niko nije reagovao ili je sve ovo tačno, ali se svi pravimo kao da je fatomorgana. Dolazim do zaključka da je Njegoš siroče u Crnoj Gori i da bi Dom u Bijeloj treba da nosi njegovo ime, kada već može onaj bazen u Kotoru, mislim i da Dom za nezbrinutu decu u Bijeloj nosi ime Petar II Petrović Njegoš - istakao je Knežević i nastavio:

- Tako ga smo se odrekli da je sasvim logično da više i ne proslavljamo Dane Njegoša, jer nam Njegoš nije ni potreban. Ni njegovi citati. Ni njegovo delo. Više ga ne smemo ni pomenuti, a kamoli neke njegove stihove o borbi za slobodu. Ne daj Bože sada da neko izrecituje odgovor Vuka Mićunovića - kazao je Knežević.

Pošto je izrecitovao stihove, Knežević je rekao da ne isključuje da će zbog njih biti pozvan da se javi u Centar bezbednosti, kao što su ga pozivali zbog stihova, ali njegovih.

- Da je živ Njegoš, sigurno bi ga izručili Hagu, jer takav pesnik, filozof i vladika nije kompatabilan sa ovim našim evropskim putem. Čovek koji je spevao najveće stihove o borbi našeg naroda za slobodu, sada odjednom postaje izjednačen sa Hitlerom, traži se rušenje gimnazije u Rožajama ukoliko se budu održavali časovi o Njegošu i ja sada pitam da li bi Petar Drugi Petrović Njegoš prošao proveru integriteta zahvaljujući ovim stihovima. Ja vam verujem da Njegoš ne bi prošao integritet po ovom što ste vi planirali kroz ove ustavne promene - rekao je Knežević i dodao:

- Ali da ne bude sve crno, a vidim da me svi gledate belo, možda sam ja ovo sve izmislio, jer sam pio ovu zamućenu vodu sa Mareze tri dana i možda sam ja sada još uvek pod uticajem tih halucinogenih sastojaka iz Mareze, koja je zamućena jer smo uselili prve stanare na Veljem brdu i možda se sve ovo meni pričinilo i ne ostaje mi niša drugo sem da na kraju opet završim sa Njegošem – Niko srećan, a niko dovoljan, niko miran, a niko spokojan. Sve se čovek bruka sa čovekom: gleda majmun sebe u zrcalo!

Rožajski imam Elmaz Kurtagić izjavio je u petak, kada je u Crnoj Gori obeležavan Njegošev Dan, da je Petar II Petrović Njegoš „kontroverzna ličnost” i uporedio održavanje časova posvećenih njemu u školama sa situacijom „kada bi Jevreji imali čas o Adolfu Hitleru”.

Izjava je izazvala oštre reakcije i osude dela političke scene.

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i predstavnici Evropskog saveza osudili su ovo poređenje, nazvavši ga sramnim, dok su iz Evropskog saveza pozvali reisa Islamske zajednice Rifata Fejzića da se izjasni da li je to stav Islamske zajednice.

(Tanjug)