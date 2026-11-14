KIDIŠU LUTALICE: Čopor pasa u blizini Zvezdarske šume

ČOPOR pasa lutalica se već nedeljama kreće Ulicom vojvode Sime Popovića, nadomak Zvezdarske šume. Građani koji žive u ovom delu grada supreplašeni, jer su psi napadali prolaznike, a najveći strah im izazivapomisao da bi životinje mogle da napadnu dete, koje neće moći da seodbrani.

Foto: Iuliia Zavalishina/Alamy/Profimedia

Prema navodima stanara za medije, desetak pasa lutalica je više puta napadalo prolaznike. Kidisali su na građane koji džogiraju i prolaze ka šumi. Meštani kažu da strahuju za svoju bezbednost jer "krvoločni psi nasrću na ljude čim izađu iz svojih zgrada". Stanovnici su zabrinuti zbog situacije koja traje nedeljama i apeluju da se problem što pre reši.