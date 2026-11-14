KIDIŠU LUTALICE: Čopor pasa u blizini Zvezdarske šume
ČOPOR pasa lutalica se već nedeljama kreće Ulicom vojvode Sime Popovića, nadomak Zvezdarske šume. Građani koji žive u ovom delu grada supreplašeni, jer su psi napadali prolaznike, a najveći strah im izazivapomisao da bi životinje mogle da napadnu dete, koje neće moći da seodbrani.
Prema navodima stanara za medije, desetak pasa lutalica je više puta napadalo prolaznike. Kidisali su na građane koji džogiraju i prolaze ka šumi. Meštani kažu da strahuju za svoju bezbednost jer "krvoločni psi nasrću na ljude čim izađu iz svojih zgrada". Stanovnici su zabrinuti zbog situacije koja traje nedeljama i apeluju da se problem što pre reši.
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