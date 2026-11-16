Hrvati kukaju: Sad su nam Srbi društvo, samo je San Marino gori!

Hrvatski mediji zabrinuti su zbog katastrofalnih rezultata svoje fudbalske reprezentacije u 2026. godini.

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Zagrebački „Indeks“ objavio je tekst pod naslovom „Samo je San Marino gori od Hrvatske ove godine“, ističući da su „vatreni“ među evropskim selekcijama sa najviše poraza.

Hrvatska je od početka godine odigrala 14 utakmica, zabeležila šest pobeda i čak osam poraza, bez ijednog remija. Po broju izgubljenih mečeva deli drugo mesto sa Srbijom, Češkom i Turskom, dok je jedino San Marino, sa devet poraza, imao lošiji učinak u ovoj kategoriji.

Ipak, postoji značajna razlika između rezultata Srbije i Hrvatske. Naša reprezentacija je osam poraza doživela u devet utakmica, uz samo jednu pobedu, dok su Hrvati do istog broja neuspeha stigli u čak 14 nastupa. San Marino je, s druge strane, izgubio devet od deset utakmica i nije zabeležio nijednu pobedu.

Posebno zabrinjavajuće za hrvatsku javnost jeste činjenica da je reč o reprezentaciji koja je na poslednja dva Svetska prvenstva osvojila srebrnu i bronzanu medalju. Hrvatska je i ove godine učestvovala na Mundijalu, gde je deo poraza pretrpela protiv najjačih svetskih selekcija, ali osam neuspeha predstavlja rezultat daleko ispod očekivanja.

„Indeks“ napominje da ova statistika ne predstavlja potpunu sliku kvaliteta reprezentacija, jer ne uzima u obzir snagu protivnika i okolnosti u kojima su utakmice odigrane. Ipak, hrvatskim navijačima svakako nije prijatno da svoju selekciju vide u društvu San Marina, Češke i Turske, a jamačno im najgore pada poređewe sa Srbijom.

Zanimljivo je da su čak i neke od tradicionalno najslabijih evropskih reprezentacija zabeležile manje poraza od Hrvatske. Lihtenštajn i Severna Makedonija izgubili su po sedam utakmica, dok su Rumunija, Andora, Škotska i Norveška poražene po šest puta. Albanija, Letonija, Luksemburg, Poljska, Ukrajina i Vels imaju po pet poraza.

Poređenje sa evropskim velesilama dodatno naglašava hrvatski neuspeh. Francuska je u 18 utakmica poražena četiri puta, a Engleska je u istom broju nastupa pretrpela samo tri poraza. Nemačka je izgubila dva od 13 mečeva, Portugalija dva od 14, a Švajcarska dva od 15. Italija takođe ima dva poraza, ali u deset odigranih utakmica, uključujući nedavni neuspeh protiv Belgije rezultatom 4:1.

Najbolji učinak među pomenutim reprezentacijama ima Španija, koja je u 18 utakmica ostvarila 14 pobeda, tri remija i samo jedan poraz. Taj jedini neuspeh doživela je protiv Engleske, koja je pobedom od 3:2 u Madridu prekinula španski niz od čak 43 utakmice bez poraza.

Tako su Hrvati, umesto da se po rezultatima porede sa najvećim evropskim silama, dospeli na neslavnu listu na kojoj im društvo prave reprezentacije sa daleko skromnijim fudbalskim renomeom. I mada Srbija ima još slabiji procenat uspešnosti, u Zagrebu očigledno imaju dovoljno razloga za nezadovoljstvo sopstvenim rezultatima.