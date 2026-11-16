GOREĆA BALKAN! Srbija dobija rivala kome je ostala dužna
Fudbalsku reprezentaciju Srbije u martovskom baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija mogao bi da sačeka izuzetno zanimljiv rival, a najveće šanse daju se okršaju sa selekcijom Bosne i Hercegovine. Naravno, pod uslovom da ne izgubimo četiri razlike večeras u Grčkoj.
Prema najnovijim statističkim projekcijama specijalizovane stranice Football Meets Data, najizgledniji par baraža upravo je duel Srbija – Bosna i Hercegovina, sa verovatnoćom od čak 28 odsto. Odmah iza tog para nalazi se susret Srbije i Slovenije (25 odsto), dok se potencijalnim duelima BiH protiv Velsa i Hrvatske daje po 24 odsto šansi.
Ipak, da bi uopšte došlo do ovakvog raspleta, „Orlovi“ prethodno moraju da odrade posao u poslednjem kolu grupne faze. Srbiji je neophodno da ne izgubi meč protiv Grčke sa više od tri gola razlike, jer bi u suprotnom u baraž otišla selekcija Turske.
Konačan rasplet i imena rivala biće poznati u petak, 20. novembra, u 12 časova, kada će u sedištu UEFA u švajcarskom Nionu biti održan žreb četvrtfinala i baraža Lige nacija.
Ukoliko žreb spoji ove dve selekcije, bio bi to njihov prvi međusobni okršaj posle više od dve decenije. Srbija (uključujući i rezultate prethodne državne zajednice) ima pozitivan bilans protiv Bosne i Hercegovine – u tri odigrana meča zabeležene su dve pobede i jedan remi.
Poslednji put ove dve reprezentacije sastale su se u oktobru 2005. godine na stadionu "Rajko Mitić" u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, kada je Srbija i Crna Gora slavila sa 1:0, a meč su obeležile i velike tenzije na tribinama.
Zanimljivo je da je akter tog meča na terenu bio i aktuelni selektor BiH Sergej Barbarez, što mediji u komšiluku već ističu kao njegovu priliku za sportski revanš, ovoga puta u trenerskoj ulozi.
S druge strane, reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović izjavio je da bi u baražu najviše voleo da izbegne regionalne rivale i ponovo odmeri snage sa Velsom, selekcijom koju su „Zmajevi“ već eliminisali u baražu za Mundijal.
- Ja se nadam Velsu. Imam u ekipi saigrače koji igraju za tu reprezentaciju. Oni se nadaju da ćemo igrati protiv njih i da nam se osvete. Uvek je lepo kad se vratim u klub i kad ih pitam kako im je bilo u Americi - poručio je Muharemović.
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