PATRIK DRID OSTAJE DEKAN DIF-a U NOVOM SADU: Profesori mu nisu izglasali nepoverenje
DEKAN Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid na današnjoj vanrednoj sednici Nastavno-naučnog veća u Novom Sadu nije razrešen sa mesta dekana.
Profesori nisu izglasali nepoverenje Dridu i ovu odluku su odložili za sledeću redovnu sednicu.
Podsećamo, dr Patrik Drid priveden je jutros pod obrazloženjem koje se odnosi na izdavanje sala za fizičko koje koristi ovaj fakultet.
Zbog ovakvog postupanja i privođenja, profesor dr Drid najavio je da će stupiti u štrajk glađu.
(Informer)
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