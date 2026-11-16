ANS: Ko je sledeći za odstrel? Zabrane, spiskovi nepodobnih i progon novinara!

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pokušaje da se novinari u Srbiji ućutkaju sudskim postupcima, zabranama rada i političkim etiketiranjem!

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Saopštenje prenosimo u celosti:

"Tražiti da se Draganu J. Vučićeviću zabrani bavljenje novinarstvom na pet do deset godina i da se zabrani emitovanje Informera nije obična kritika medija. To je zahtev za profesionalnu eliminaciju novinara i ućutkivanje čitave redakcije!

A dok se traže zabrane, na javnom servisu gledamo drugu stranu iste opasne pojave. Slučaj Uskokovića, izjave o zaposlenima i njihovoj budućnosti, priče o etičkim komisijama i podobnosti, a zatim skretanje pažnje na onoga ko je snimak objavio, otvaraju ozbiljno pitanje: da li se na RTS-u ponovo uvode kriterijumi podobnih i nepodobnih?

Da li se vraćamo u 1945. godinu, kada je politička podobnost odlučivala o sudbini novina i njihovih urednika? Podsećamo na sudbinu lista „Demokratija“ Milana Grola, koji je pod političkim pritiscima prestao da izlazi posle samo sedam brojeva. Zar je moguće da osam decenija kasnije ponovo moramo da branimo pravo novinara da govori, uređuje i objavljuje bez straha od političke eliminacije?

ANS poručuje: Novinari nisu ničiji podanici, redakcije nisu politički plen, a sloboda medija nije privilegija rezervisana za odabrane!

Svako ima pravo da osporava nečije izveštavanje i da traži zakonitu zaštitu svojih prava. Ali zahtevi za zabranu profesije i gašenje medija moraju biti predmet najozbiljnijeg javnog preispitivanja.

Danas Vučićević i Informer. Sutra bilo koji novinar koji odbije da ćuti.

ANS neće ćutati pred pokušajima da se novinarska profesija pretvori u zanimanje za koje je potrebna politička dozvola!"

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