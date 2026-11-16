Mira Andrejeva osvojila završni turnir u Indijan Velsu

Rusla teniserka Mira Andrejeva pobednica je WTA finala u Indijan Velsu, pošto je sinoć u finalu savladala Ukrajinku Elinu Svitolinu rezultatom 7:5, 6:3.

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Meč je trajao sat i 49 minuta, a Ruskinja je do trofeja došla bez izgubljenog seta i tako na senzacionalan način krunisala svoju najbolju sezonu u karijeri.

Podsetimo, Andrejeva je ove godine osvojila i svoj prvi grend slem pošto je bila najbolja na Rolan garosu i sezonu završava kao druga na VTA listi, što joj je najbolji plasman u životu.

WTA finale u Indijan Velsu igralo se za nagradni fond od 10 miliona dolara.