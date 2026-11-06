Beograd

TOPLANE "PEČE" 14 MILIJARDI DUGA : Nikola Jovanović (CLS) tvrdi da su "Beogradske elektrane" najzaduženije gradsko preduzeće

Maša Jakovljević

06. 11. 2026. u 11:51

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DUGOVANjA "Beogradskih elektrana" dobavljačima dostigla su 14 milijardi dinara, pa rekordna zaduženost preduzeća otvara pitanje finansijske stabilnosti i odgovornosti za njegovo poslovanje. Dok Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) upozorava da nove fakture za gas tek stižu i traži odgovore o uštedama, investicijama i rukovođenju preduzećem, v. d. direktora Vanja Vukić objašnjava za "Večernje novosti" da će obaveze prema "Srbijagasu" od 5,4 milijarde dinara biti izmirene kroz potraživanja od Grada Beograda.

ТОПЛАНЕ ПЕЧЕ 14 МИЛИЈАРДИ ДУГА : Никола Јовановић (ЦЛС) тврди да су Београдске електране најзадуженије градско предузеће

Foto: I. Marinković

Ovolika dugovanja ne opterećuju samo poslovanje gradskog preduzeća, već se posledice odražavaju i na dobavljače, među kojima ima i privatnih kompanija koje čekaju naplatu. Istovremeno, pred "Beogradskim elektranama" su nove obaveze za energente, ali i pitanje realizacije kapitalnih projekata važnih za veću energetsku efikasnost i dugoročno smanjenje troškova.

Nikola Jovanović iz CLS, upozorava da se finansijska situacija ne može posmatrati samo kroz potraživanja od Grada, posebno imajući u vidu nove obaveze koje tek dospevaju.

- "Beogradske elektrane" apsolutni su rekorderi među javnim preduzećima kada je reč o dugovanjima dobavljačima. Posle njih je GSP sa dugom od oko sedam milijardi dinara, a odmah zatim "Beograd-put" - ističe Jovanović.

Prema njegovim rečima, neophodno je da se rukovodstvo preduzeća i gradska vlast ozbiljno pozabave finansijskom konsolidacijom, smanjenjem operativnih troškova i racionalizacijom poslovanja.

- Ne možemo govoriti o nivelisanju dugova, jer tek treba da stignu nove fakture za gas za ovu godinu - navodi Jovanović.

Pored finansijskog stanja, Jovanović otvara i pitanje realizacije toplodalekovoda Obrenovac-Novi Beograd, jednog od značajnih energetskih projekata za prestonicu. Njegovom izgradnjom trebalo bi da se omogući korišćenje toplotne energije iz termoelektrane "Nikola Tesla A", smanji potrošnja prirodnog gasa i unapredi efikasnost sistema daljinskog grejanja.

Ugovor o izgradnji potpisan je 2020. godine, a 2023. najavljeno je da će projekat biti završen u naredne dve godine. Ipak, radovi nisu okončani. Kao jedan od problema u realizaciji navodi se angažovanje FIDIK inženjera, čiji je prethodni ugovor istekao, a novi postupak izbora postao neophodan za nastavak projekta. Jovanović traži objašnjenje zbog čega investicija kasni, iako su kreditna sredstva obezbeđena, a kamata se plaća.

On postavlja i pitanje i zbog čega nisu sprovedene neophodne uštede, kako je dug dostigao rekordni nivo i ko snosi odgovornost za poslovanje preduzeća, koje ima ključnu ulogu u funkcionisanju komunalnog sistema prestonice.

Zamerke na status rukovodstva

JOVANOVIĆ dovodi u pitanje status Vanje Vukića, kao vršioca dužnosti direktora "Beogradskih elektrana" od decembra 2022. godine. Jovanović smatra da je neophodno preispitati zakonitost njegovog ostanka na toj poziciji.

- Zakon o javnim preduzećima propisuje da period obavljanja funkcije v. d. direktora, u vandrednim uslovima, ne može biti duži od godinu dana. Zašto nije raspisan konkurs za izbor direktora? - pita Jovanović. 

Vanja Vukić, v. d. direktora "Beogradskih elektrana", objašnjava da ukupna dugovanja od 14 milijardi dinara obuhvataju i obaveze prema zaposlenima.

- U tih 14 milijardi dinara uračunati su i krediti prema stalno zaposlenima. "Beogradske elektrane" duguju "Srbijagasu" 5,4 milijarde dinara, ali sličan iznos Grad Beograd duguje našem preduzeću. Taj novac biće prosleđen "Srbijagasu", tako da će se obaveze iznivelisati - kaže Vukić. 

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