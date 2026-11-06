TOPLANE "PEČE" 14 MILIJARDI DUGA : Nikola Jovanović (CLS) tvrdi da su "Beogradske elektrane" najzaduženije gradsko preduzeće

DUGOVANjA "Beogradskih elektrana" dobavljačima dostigla su 14 milijardi dinara, pa rekordna zaduženost preduzeća otvara pitanje finansijske stabilnosti i odgovornosti za njegovo poslovanje. Dok Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) upozorava da nove fakture za gas tek stižu i traži odgovore o uštedama, investicijama i rukovođenju preduzećem, v. d. direktora Vanja Vukić objašnjava za "Večernje novosti" da će obaveze prema "Srbijagasu" od 5,4 milijarde dinara biti izmirene kroz potraživanja od Grada Beograda.

Foto: I. Marinković

Ovolika dugovanja ne opterećuju samo poslovanje gradskog preduzeća, već se posledice odražavaju i na dobavljače, među kojima ima i privatnih kompanija koje čekaju naplatu. Istovremeno, pred "Beogradskim elektranama" su nove obaveze za energente, ali i pitanje realizacije kapitalnih projekata važnih za veću energetsku efikasnost i dugoročno smanjenje troškova.

Nikola Jovanović iz CLS, upozorava da se finansijska situacija ne može posmatrati samo kroz potraživanja od Grada, posebno imajući u vidu nove obaveze koje tek dospevaju.

- "Beogradske elektrane" apsolutni su rekorderi među javnim preduzećima kada je reč o dugovanjima dobavljačima. Posle njih je GSP sa dugom od oko sedam milijardi dinara, a odmah zatim "Beograd-put" - ističe Jovanović.

Prema njegovim rečima, neophodno je da se rukovodstvo preduzeća i gradska vlast ozbiljno pozabave finansijskom konsolidacijom, smanjenjem operativnih troškova i racionalizacijom poslovanja.

- Ne možemo govoriti o nivelisanju dugova, jer tek treba da stignu nove fakture za gas za ovu godinu - navodi Jovanović.

Pored finansijskog stanja, Jovanović otvara i pitanje realizacije toplodalekovoda Obrenovac-Novi Beograd, jednog od značajnih energetskih projekata za prestonicu. Njegovom izgradnjom trebalo bi da se omogući korišćenje toplotne energije iz termoelektrane "Nikola Tesla A", smanji potrošnja prirodnog gasa i unapredi efikasnost sistema daljinskog grejanja.

Ugovor o izgradnji potpisan je 2020. godine, a 2023. najavljeno je da će projekat biti završen u naredne dve godine. Ipak, radovi nisu okončani. Kao jedan od problema u realizaciji navodi se angažovanje FIDIK inženjera, čiji je prethodni ugovor istekao, a novi postupak izbora postao neophodan za nastavak projekta. Jovanović traži objašnjenje zbog čega investicija kasni, iako su kreditna sredstva obezbeđena, a kamata se plaća.

On postavlja i pitanje i zbog čega nisu sprovedene neophodne uštede, kako je dug dostigao rekordni nivo i ko snosi odgovornost za poslovanje preduzeća, koje ima ključnu ulogu u funkcionisanju komunalnog sistema prestonice.

Zamerke na status rukovodstva JOVANOVIĆ dovodi u pitanje status Vanje Vukića, kao vršioca dužnosti direktora "Beogradskih elektrana" od decembra 2022. godine. Jovanović smatra da je neophodno preispitati zakonitost njegovog ostanka na toj poziciji. - Zakon o javnim preduzećima propisuje da period obavljanja funkcije v. d. direktora, u vandrednim uslovima, ne može biti duži od godinu dana. Zašto nije raspisan konkurs za izbor direktora? - pita Jovanović.

Vanja Vukić, v. d. direktora "Beogradskih elektrana", objašnjava da ukupna dugovanja od 14 milijardi dinara obuhvataju i obaveze prema zaposlenima.

- U tih 14 milijardi dinara uračunati su i krediti prema stalno zaposlenima. "Beogradske elektrane" duguju "Srbijagasu" 5,4 milijarde dinara, ali sličan iznos Grad Beograd duguje našem preduzeću. Taj novac biće prosleđen "Srbijagasu", tako da će se obaveze iznivelisati - kaže Vukić.