Beograd

STEPIN LUG BEZ SMEĆA: Akcija čišćenja zvezdarske šume

Miljana Lutovac

06. 11. 2026. u 14:30

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AKCIJA čišćenja zvezdarske šume Stepin lug održaće se u nedelju, 8. oktobra. Mesto okupljanja je na ulazu u šumu od 13.30.

СТЕПИН ЛУГ БЕЗ СМЕЋА: Акција чишћења звездарске шуме

Foto Instagram/multrikretivnistudiozoran

Kako najavljuju organizatori, upravo na tom delu nalazi se ogromna količina smeća.

- Inspirisani akcijom čišćenja grada koja traje već danima, rešili smo da se i mi pokrenemo - navodi se na instagram-profilu multrikretivnistudiozoran. Ponesite udobnu odeću i obuću, rukavice, kese za smeće i po želji užinu.Napunjene kese ostavljaćemo na dogovorenom mestu kod rampe, a nakon akcije kontaktiraćemo sa nadležnim JKP kako bismo organizovali njihovo preuzimanje. Plan je da zajedno provedemo oko 2 - 3 sata u šumi - navodi se na instagram-profilu.

Organizatori najavljuju da će se akcija održati ukoliko ne bude kiše.

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