STEPIN LUG BEZ SMEĆA: Akcija čišćenja zvezdarske šume
AKCIJA čišćenja zvezdarske šume Stepin lug održaće se u nedelju, 8. oktobra. Mesto okupljanja je na ulazu u šumu od 13.30.
Kako najavljuju organizatori, upravo na tom delu nalazi se ogromna količina smeća.
- Inspirisani akcijom čišćenja grada koja traje već danima, rešili smo da se i mi pokrenemo - navodi se na instagram-profilu multrikretivnistudiozoran. Ponesite udobnu odeću i obuću, rukavice, kese za smeće i po želji užinu.Napunjene kese ostavljaćemo na dogovorenom mestu kod rampe, a nakon akcije kontaktiraćemo sa nadležnim JKP kako bismo organizovali njihovo preuzimanje. Plan je da zajedno provedemo oko 2 - 3 sata u šumi - navodi se na instagram-profilu.
Organizatori najavljuju da će se akcija održati ukoliko ne bude kiše.
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