OD MRAZA DO 25 STEPENI, PA PRAVAC U ZIMU: Meteorolog Ivan Ristić najavljuje vremenski rolerkoster koji smo želeli da izbegnemo

U SRBIJI će danas jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, dok se u nizijama, kotlinama i rečnim dolinama očekuju magla i niska oblačnost.

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Tokom dana uslediće smena vremenskih prilika, a prema najavi meteorologa, naredne sedmice stiže značajan porast temperature, nakon čega sledi novi hladni talas.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u prvom delu dana biće pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje naoblačenje sa jugozapada, koje će ponegde doneti kratkotrajnu kišu.

Vetar će biti slab i umeren, na području Braničeva povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 9 do 13 stepeni.

Od utorka toplije, temperatura će značajno porasti

U narednim danima očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom. Od utorka, 10. novembra, uslediće otopljenje, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura.

Posebno toplo biće u četvrtak i petak, kada će Srbija biti pod uticajem veoma toplog vazduha iz oblasti Sredozemlja i severne Afrike.

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da bi maksimalne temperature pre dolaska hladnog fronta mogle da dostignu između 20 i 25 stepeni, a najtoplije će biti upravo u četvrtak i petak, neposredno pre promene vremena.

Polarni front donosi zahlađenje, susnežicu i sneg

Kako upozorava Ristić, u petak, 13. novembra, posle podne stiže polarni front i znatno zahlađenje.

"U petak 13. novembra popodne stiže polarni front i jače zahlađenje, reč jače koristim zato što će Srbija pre dolaska polarnog fronta biti pod uticajem veoma toplog vazduha iz oblasti Sredozemlja i severne Afrike sa maksimalnim temperaturama između 20 i 25 stepeni, najtoplije će biti u četvrtak i petak neposredno pre dolaska fronta", navodi Ristić.

Prema njegovim rečima, zahlađenje će doneti susnežicu i sneg u noći između petka i subote, i to u brdovito-planinskim predelima južnije od Save i Dunava.

U subotu, 14. novembra, očekuje se osetno hladnije vreme, uz pad temperature od oko 15 stepeni. Maksimalne temperature biće između 5 i 10 stepeni.

Košava pred zahlađenje, pa promena pravca vetra

RHMZ najavljuje da će u petak, 13. novembra, u košavskom području i planinskim predelima duvati umeren i jak južni i jugoistočni vetar, dok će na jugu Banata povremeno biti i olujni.

Za vikend, 14. i 15. novembra, očekuje se skretanje vetra na severozapadni pravac, uz pad temperature.

Tako će posle nekoliko dana gotovo prolećnih temperatura uslediti nagli povratak hladnijeg vremena, a u pojedinim planinskim predelima i prve snežne padavine.

(Alo)