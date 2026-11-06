Beograd

TRČE I SA DIJABETESOM : Maraton "Plavi krug oko Ade" u nedelju

Maša Jakovljević

06. 11. 2026. u 11:52

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PRESTONICA će u nedelju, 8. novembra, biti domaćin 15. maratona i trke podrške "Plavi krug oko Ade", koji će okupiti 1.070 učesnika, među kojima je rekordan broj osoba sa dijabetesom.

ТРЧЕ И СА ДИЈАБЕТЕСОМ : Маратон Плави круг око Аде у недељу

Foto: Instagram/trailracekopaonik

Manifestaciju organizuje Udruženje "Plavi krug" povodom Svetskog dana dijabetesa, a na ovogodišnjem događaju oko 170 učesnika biće osobe koje žive sa ovom bolešću.

Četvoro učesnika sa dijabetesom trčaće maratonsku distancu od 42,2 kilometra, dok će ostali učestvovati u trci podrške dugoj 7,7 kilometara. Na manifestaciji će učestvovati trkači iz Srbije, regiona i Italije.

Prema procenama, u Srbiji oko 800.000 ljudi živi sa dijabetesom, a približno 270.000 ne zna da ima ovu bolest.

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