KO PROĐE "CAKU", NJEGOVE PARE : Mirijevac pronašao novac na ulici pa smislio način da spreči prevaru
NOVAC pronađen na ulici mogao bi da završi u pogrešnim rukama da nije bilo domišljatog poteza jednog stanovnika Mirijeva. Umesto da samo objavi da traži vlasnika, pošteni Beograđanin osmislio je "test" koji mogu da prođu samo oni koji su zaista ostali bez para. Njegov gest oduševio je građane, a sada se čeka da se pojavi osoba kojoj je novac ispao.
Da poštenje i dalje postoji, pokazao je jedan stanovnik Mirijeva, koji je novac pronašao na ulici, a potom odlučio da učini sve kako bi ga vratio onome kome pripada.
Kako uz pronađenu svotu nije bilo dokumenata niti bilo čega što bi moglo da otkrije identitet vlasnika, obratio se sugrađanima putem lokalne fejsbuk-grupe.
Ipak, nije želeo da njegovu dobru nameru iskoristi neko ko bi pokušao da se domogne tuđeg novca, pa je postavio uslov.
- Da li su ovo vaše pare - pitao je pronalazač, uz poziv svima koji sumnjaju da su izgubili novac da se jave.
Međutim, postoji "caka"! Kako bi se uverio da se javlja pravi vlasnik, potrebno je da osoba navede tačan iznos novca i lokaciju na kojoj ga je izgubila. Tek kada se svi podaci poklope, pronalazač će se javiti putem privatne poruke i dogovoriti vraćanje.
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