VELIKA AKCIJA ŠPANSKE POLICIJE: Uhapšeno 50 osoba zbog organizovanja ilegalnog ulaska migranata

KATALONSKApolicija uhapsila je 50 osoba u provinciji Barselona zbog sumnje da su učestvovale u radu kriminalne grupe koja je ostvarila više od 3,2 miliona evra prihoda organizovanjem ilegalnog ulaska državljana Pakistana u Španiju i omogućavanjem nezakonitog regulisanja njihovog boravka.

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Među uhapšenima su 43 privrednika koji su, prema navodima policije, sarađivali sa kriminalnom grupom obezbeđujući fiktivne ugovore o radu, dok je sedam osoba osumnjičeno da su bili direktni članovi organizacije, prenosi RTVE. Kako je saopštila katalonska policija Mosos d'Eskvadra, kriminalna grupa pronalazila je državljane Pakistana zainteresovane za dobijanje radnih i boravišnih dozvola u Španiji, kojima je naplaćivala i do 30.000 evra za organizovanje dolaska i pribavljanje potrebne dokumentacije. Osobama koje su već boravile u Španiji, a želele su da regulišu svoj status, grupa je nudila fiktivne ugovore o radu, za šta su naplaćivali do 8.000 evra.

Istragom je utvrđeno da je organizacija od marta 2022. do jula 2023. godine podnela ukupno 224 zahteva za zapošljavanje stranih državljana u zemlji porekla, od kojih je 108 dobilo pozitivno rešenje. Samo na osnovu tih odobrenih zahteva kriminalna grupa ostvarila je prihod veći od 3,2 miliona evra, ne računajući novac naplaćen za odbijene zahteve i postupke regulisanja boravka osoba koje su se već nalazile u Španiji. Prema rezultatima istrage, organizacija je imala stabilnu i hijerarhijsku strukturu od 2019. godine, sa jasno podeljenim zadacima, a delovala je iz Katalonije uz saradnike u Pakistanu.

Članovi grupe posredovali su između zainteresovanih migranata i privrednika koji su obezbeđivali kompanije kao formalne poslodavce, omogućavajući izdavanje lažne dokumentacije potrebne za dobijanje dozvola. Policija je tokom istrage identifikovala ukupno 12 članova kriminalne mreže i 62 privrednika povezana sa njenim aktivnostima. Privrednici su poslovali u različitim sektorima, uključujući trgovinu prehrambenim proizvodima, ugostiteljstvo, građevinske i zanatske radove, kao i metaloprerađivačku industriju.

Istražitelji su utvrdili i da su pojedini migranti nakon dobijanja radnih dozvola radili u teškim i eksploatatorskim uslovima, dok su u drugim slučajevima radni odnosi postojali samo formalno ili su prekidani ubrzo nakon izdavanja potrebnih dokumenata. Hapšenja su sprovedena u dve faze, a od sedam uhapšenih članova kriminalne organizacije, troje je, po nalogu suda, upućeno u pritvor. Oni se terete za pripadnost kriminalnoj organizaciji, krivična dela protiv prava stranih državljana i falsifikovanje dokumenata, dok se uhapšenim privrednicima na teret stavljaju krivična dela protiv prava stranih državljana i falsifikovanje dokumentacije.

Katalonska policija navela je da je reč o najvećoj operaciji koju je sprovela u oblasti ilegalnih migracija.

(Tanjug)