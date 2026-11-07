NEĆE BITI SARADNJE SA SRPSKOM LISTOM Gašić: Zbog bivše vlasti mnogo toga smo izgubili

BILO kakva promena u Beogradu daje neke posledice i efekte na Kosovu i Metohiji, a promena vlasti koja je politički zemljotres gde smo poslali SNS u istoriju, nesumnjivo će dati poprilično puno efekata i na političku realnost na KiM, a očekujem i na svakodnevni život ljudi, rekao je Jugoslav Gašić, kandidat "Studentske liste" za poslanika u Narodnoj skupštini i najavio da neće biti saradnje sa Srpskom listom.

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On je u razgovoru za RTS istakao da će predstavnici nove vlasti preispitati šta je sve dogovoreno Briselskim i drugim međunarodnim sporazumima, kako bi mogli da deluju i ispravili sve negativno, a što je moguće ispraviti.

- Ako ništa drugo, očekujem da veoma brzo kao neke prve rezultate da vidimo oslobađanje i slobodu naroda da iskaže svoje mišljenje i da na taj način vrati svoje dostojanstvo koje je izgubio - rekao je Gašić.

Predstavnik "Studentske liste" je naglasio da je svako ko ovde živi imao prilike da vidi u poslednjih 14 godina šta se desilo i kako se transformacija na terenu desila.

- Nekada ste u ovoj našoj Kosovskoj Mitrovici imali srpskih zastava na svakom ćošku, evo sada nema nijedne. Puno toga smo izgubili. Zahvaljujući bivšoj vlasti naš narod mora da odlazi u centralnu Srbiju do apoteke da podigne lekove, nema dinara. Moraju da odlaze do bankomata da podignu svoje penzije ili plate. Pa ne možete vi da izlazite sa stavovima kako se brinete o ovom narodu i kako radite u njegovom interesu, da se deklarišete kao patriota, da se ogrnete u srpsku zastavu, a da izdajete nacionalne interese Srba na KiM - rekao je Gašić.

On je dodao da su neke stvari koje su urađene, nažalost bespovratne, ali da se neće predavati i da će se truditi da isprave šta mogu.

- Ono šta je možda prioritet jeste da u ovom nekom periodu prvo sagledamo šta je sve urađeno, šta je sve potpisano, dokle se došlo sa nekakvim dogovorima, pregovorima. Nekih informacija imam da postoje ozbiljni dogovori i po pitanju integracije obrazovanja i zdravstva, tako da prvo šta moramo da uradimo jeste da vidimo šta su oni dosad uradili i da ako možemo nešto od toga stopiramo i da zaustavimo tu spiralu propadanja srpskog naroda - istakao je Gašić.

Dodao je da sa Kosova i Metohije ima četiri poslanika "Studentske liste" i da će se u narednom periodu formirati timovi koji će okupiti ljude iz različitih oblasti kako bi mogli da doprinesu efektivnijem rešavanju nagomilanih problema na KiM.

Priznao je da predstavnike Srba u centralnim institucijama u Prištini i na lokalnom nivou nije moguće promeniti bez novih izbora, ali da neće biti saradnje sa Srpskom listom.

- Sa nekim ko je glavni i odgovorni krivac za ovakav položaj Srba, zaista sa njima nema nikakve saradnje. Imaju određene institucionalne položaje na koje mi ne možemo da utičemo, ali im ti položaji neće biti zaštita od potencijalne krivične odgovornosti za dela koja su uradili. Ono što je najbitnije, biće kontrolisani - rekao je Gašić.