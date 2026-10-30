DELOVI BEOGRADA SUTRA BEZ STRUJE: Objavljen spisak ulica i naselja, evo kad počinju isključenja
ZBOG PLANIRANIH radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini potrošači u Beogradu i okolnim opštinama sutra će privremeno ostati bez struje, saopštila je Elektrodistribucija Srbije. Isključenja su planirana na više lokacija, u različitim vremenskim intervalima.
Elektrodistribucija Srbije saopštila je da će sutra privremeno bez struje ostati potrošači Zemuna, Barajeva i Sopota.
Na području Zemuna, struje neće biti od 8:30 do 13:30 časova u ulicama Atanasija Pulje, Đorđa Čutukovića, Hercegovačkoj, Krajiškoj, Ševinoj i Železničkoj.
U opštini Barajevo planirano je isključenje u naselju Manić, gde će bez električne energije od 9:00 do 15:00 časova biti deo Kosmajske ulice oko broja 57.
Isključenja električne energije planirana su sutra i u Sopotu u periodu od 9:00 do 15:00 časova u naseljima Dučina, Mala Ivanča, kao i Ulica bratstva i jedinstva u Rogači.
Bez struje će biti i delovi naselja Sibnica, Slatina i Stojnik.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: EKSPLOZIJA TRAFO-STANICE U LESKOVCU: Dve trećine grada bez struje
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
UKRAJINSKI GRADOVI U TOTALNOM MRAKU I BEZ VODE: Zelenski ni o ovom napadu nije imao pojma
19. 10. 2026. u 14:39
NEUSPEH ENERGETSKE POLITIKE EU: Cena gasa premašile 100 evra po megavat-satu
29. 10. 2026. u 16:15
TEST SA PAPIROM OTKRIVA PROBLEM: Frižider vam možda troši više struje nego što mora?
23. 10. 2026. u 15:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)