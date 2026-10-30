Beograd

DELOVI BEOGRADA SUTRA BEZ STRUJE: Objavljen spisak ulica i naselja, evo kad počinju isključenja

T.J.

30. 10. 2026. u 15:35

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ZBOG PLANIRANIH radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini potrošači u Beogradu i okolnim opštinama sutra će privremeno ostati bez struje, saopštila je Elektrodistribucija Srbije. Isključenja su planirana na više lokacija, u različitim vremenskim intervalima.

ДЕЛОВИ БЕОГРАДА СУТРА БЕЗ СТРУЈЕ: Објављен списак улица и насеља, ево кад почињу искључења

Foto: Pierluigi Palazzi/Alamy/Profimedia

Elektrodistribucija Srbije saopštila je da će sutra privremeno bez struje ostati potrošači Zemuna, Barajeva i Sopota.

Na području Zemuna, struje neće biti od 8:30 do 13:30 časova u ulicama Atanasija Pulje, Đorđa Čutukovića, Hercegovačkoj, Krajiškoj, Ševinoj i Železničkoj.

U opštini Barajevo planirano je isključenje u naselju Manić, gde će bez električne energije od 9:00 do 15:00 časova biti deo Kosmajske ulice oko broja 57.

Isključenja električne energije planirana su sutra i u Sopotu u periodu od 9:00 do 15:00 časova u naseljima Dučina, Mala Ivanča, kao i Ulica bratstva i jedinstva u Rogači.

Bez struje će biti i delovi naselja Sibnica, Slatina i Stojnik.

(Tanjug)

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