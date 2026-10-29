Beograd

PITON NAĐEN U ŠKOLSKOM DVORIŠTU: Incident u Beogradu, a pozadina cele priče je - neobična

Ivana Manić

29. 10. 2026. u 11:07

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U DVORIŠTU osnovne škole u Beogradu pronađen je loptasti piton, a pronašao ga je čovek koji je čistio dvorište.

ПИТОН НАЂЕН У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ: Инцидент у Београду, а позадина целе приче је - необична

Foto: AI

Uprava škole je reagovala odmah i pozvala nadležne koji su odneli pitona, preonsi Telegraf.

Zmija je bila sklupčana i prilično uplašena, što se videlo i kasnije, kada je šištao na sve koji su probali da ga uzmu. 

Ustanovljeno je da se u stvari radilo o bebi pitona, dugačkoj oko 40 centimetara.

Usledio je strah da je negde u blizini i majka.

Kako Telegraf saznaje, prema nezvaničnim informacijama, javio se čovek koji je tvrdio da je piton njegov i da mu je ispao iz ranca.

Loptasti piton je jedna od najpopularnijih zmija za kućne ljubimce zbog svoje blage naravi i relativno jednostavnog održavanja. 

Potiče iz zapadne i centralne Afrike.

Budući da spada u manje pitone, odrasla zmija najčešće naraste između 1,2 i 1,5 metara, a ženke su uglavnom veće od mužjaka.

Zahvaljujući miru i blagoj naravi, izuzetno su pogodni za početnike u teraristici.

Svoje ime duguju specifičnom odbrambenom mehanizmu: kada su ugroženi ili uplašeni, ovi gmizavci se uvijaju u čvrstu loptu, skrivajući glavu u unutrašnjosti.

BONUS VIDEO: Pogledajte snimak zmije od dva metra u naselju Višnjička Banja 

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