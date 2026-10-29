PITON NAĐEN U ŠKOLSKOM DVORIŠTU: Incident u Beogradu, a pozadina cele priče je - neobična
U DVORIŠTU osnovne škole u Beogradu pronađen je loptasti piton, a pronašao ga je čovek koji je čistio dvorište.
Uprava škole je reagovala odmah i pozvala nadležne koji su odneli pitona, preonsi Telegraf.
Zmija je bila sklupčana i prilično uplašena, što se videlo i kasnije, kada je šištao na sve koji su probali da ga uzmu.
Ustanovljeno je da se u stvari radilo o bebi pitona, dugačkoj oko 40 centimetara.
Usledio je strah da je negde u blizini i majka.
Kako Telegraf saznaje, prema nezvaničnim informacijama, javio se čovek koji je tvrdio da je piton njegov i da mu je ispao iz ranca.
Loptasti piton je jedna od najpopularnijih zmija za kućne ljubimce zbog svoje blage naravi i relativno jednostavnog održavanja.
Potiče iz zapadne i centralne Afrike.
Budući da spada u manje pitone, odrasla zmija najčešće naraste između 1,2 i 1,5 metara, a ženke su uglavnom veće od mužjaka.
Zahvaljujući miru i blagoj naravi, izuzetno su pogodni za početnike u teraristici.
Svoje ime duguju specifičnom odbrambenom mehanizmu: kada su ugroženi ili uplašeni, ovi gmizavci se uvijaju u čvrstu loptu, skrivajući glavu u unutrašnjosti.
BONUS VIDEO: Pogledajte snimak zmije od dva metra u naselju Višnjička Banja
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