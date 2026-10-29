DUGAČAK SPISAK ISKLJUČENJA STRUJE: Danas na listi ovih 12 delova Beograda
SPISAK isključenja struje u Beogradu.
09:00 - 15:00 NIKOLAJA KRASNOVA: 9-11,15-17,
Zvezdara
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: GECE KONA: 4-26,1-7A,17, MIRIJEVSKA: 3, ZLATIBORSKA: 39,
10:00 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 622-632,636-638A,642-642,650-656B,533-539,543-561A, SPOMENKA GOSTIĆA: 2-24, VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 2-16,28-30,34-44,1-3,13-17,31-33, Naselje M.MOKRI LUG: 29 NOVEMBRA: 2-14A,1,5-7,11-13A, BEKERELOVA: 2-16A,20-24,28,1A-1G,5-17, DVADESETSEDMOG MARTA: 24-38,17B-19, NARODNOG FRONTA: 108A-122,134A-136,55-81E, NILSA BORA: 8, PARTIZANSKA: 2-54,3-31,35-37,41-55,61-63, PIRANDELOVA: 24-24A,2A-20A,26-34,38,44-54,1-3B,7-17, RADE KONDIĆA: 8A-10Ž,24,1,5A-5B, SMEDEREVSKI PUT: 2-4F,1-3A, ŽIKINA: 2-24B,1-23, Naselje V.MOKRI LUG: NIKOLE GRULOVIĆA: 72-92,100,53,69A-79,
Palilula
08:30 - 14:00 DALMATINSKA: 17-25, DRAŽE PAVLOVIĆA: 8-16A,7-17, ĐUŠINA: 28-32, TAKOVSKA: 36-38,36-38,46-46,
Voždovac
10:00 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: BRAĆE MILIĆ: 5,
Čukarica
09:00 - 17:00 Naselje SREMČICA: BEOGRADSKA: 108-110,114-138,142-146,152-184,188-190,196-198,111-119,125-159,163-183A,189-197, ČITAČKA: 2-4,1-5, GNjIONSKA: 2,6, HANSKA: 2-2B,12,16-18,1-1V,15-19,23,27-29, SARIĆEVA: 5-5, ŠKOLSKI VENAC: 2-4,10-10A,1,15-17, ŽIVANIĆEVA: 2-16,1-9B,15,
09:00 - 16:00 Naselje VELIKA MOŠTANICA: DOBRIVOJA JOVANOVIĆA: 83-89, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 3.DEO: 14-20,24-36,9-11,15-15, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 6.DEO: 1-7A,
Rakovica
08:30 - 14:00 STANKA PAUNOVIĆA: 44-50,21, Naselje MILjAKOVAC: DIMITRIJA KOTUROVIĆA: 54, FRANA LEVSTIKA: 14,20,27-31,
Novi Beograd
08:00 - 14:00 DANILA SRDIĆA: 2-6,10-12,1-15,
Zemun
08:30 - 14:30 AUTOPUT ZA ZAGREB: 22-26,23a, KRAJIŠKA: 81-95R,99-107, VOJNI PUT 1 : 626Z, VOJNI PUT 2 : 10-10a,160,164-164D,168-172A,202A-214,220a-224,234-240,244C-244D,258J,268-292,81A,163-165,171-171G,201-213A,219-225C,233-241,265-269u,273-275,283-287A,293,
09:00 - 16:00 ALEKSANDRA DUBČEKA : 20A,5I-5n, MILOŠA BANDIĆA : 20A, PRVE PRUGE: 25C-27e,31-43j,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje DREN: GAVRIĆI: 29, GOSPODARA VUČIĆA: 4,18-20,1,13,17, MUZIČKA KOLONIJA: 1A, MUZIČKA ŠKOLA: 181, Naselje Grabovac: BRDO: 56,210A,246,272,284-286B,300,306A-312,318,322,338,380,283C,295A-297,307-313,319,327,331,353, DUBRAVA: 1111, FILIMONOVIĆA PUT: 306,316,309A, GRABOVAC: 323A, GRABOVAČKA: 364-366A,376-378,375, PANIĆA PUT: 31, ŠEVARSKA: 28,66B,200,272-272B,286-286B,334,340-340G,350,201,237B,283-283D,287, VIDANSKI KRAJ: 49,
08:30 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: MILOSAVA PAVLOVIĆA: 40-46,50-52,35-47, NEMANjINA: 119-135,139-161B,167-173,177-181,185, NIKOLE TESLE: 28,36, VOJVODE STEPE: 44-50,9-19, Naselje RVATI: RVAĆANSKA: BB,16-50,54-64,76-102,27-41,45-61,127A, Naselje UROVCI: BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 0,29A, GAJ: 11,23,
Sopot
08:00 - 14:30 Naselje MALI POŽAREVAC: BORAČKA: 5G, CARKOVA: 4-8,16,1-9,13, IVE ŽIVANOVIĆA: , JANKA MILOŠEVIĆA: 4-6,10,1A, LEPOSAVE STEPANOVIĆ: 2-4,1-3A, LjUBIVOJA GAJIĆA: 6-12,1A-3,9-11,15-19, NARODNIH HEROJA: 3A, RADINA: 2,14,20,24,1-3,7-11, SOLUNSKA: 3, SREĆKA JOVANOVIĆA: 6-10,14-16,22A,7A,13, STANOJA STEVANOVIĆA: 9, TRG KOSMAJSKIH PARTIZANA: 8,100,1-1,11,41, USKOČKA: 4,1-3, VITOKE ŽIVANOVIĆ: 2-4,8,12-16A,20-24,32A,1-21A, ŽIVOTE STEPANOVIĆA: 2,1A-3,7-7A, Naselje RALjA: NIKOLE TESLE: 12,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DVANAESTOG OKTOBRA: 4-14,18-54,1-25,29-35, KRALjA PETRA PRVOG: 62,78,358-362,368-368A, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-4,8,12,16-16A,20,26,30-36,40-54,64-68,72-78,84-86,
09:00 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DVANAESTOG OKTOBRA: 4-14,18-54,1-25,29-35, KRALjA PETRA PRVOG: 62,78,358-362,368-368A, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-4,8,12,16-16A,20,26,30-36,40-54,64-68,72-78,84-86,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Gornji Milanovac: naselje Trudelj (zaseok Matići).
(Kurir)
Preporučujemo
ISKLjUČENjA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
28. 10. 2026. u 09:05
ISKLjUČENjA STRUJE: Sutra radovi na mreži u opštini Golubac
27. 10. 2026. u 10:13
ISKLjUČENjA STRUJE: Sutra radovi na mreži u opštini Golubac
26. 10. 2026. u 10:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)