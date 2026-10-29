NAPUNITE FLAŠE DOK JE JOŠ IMA: Sutra bez vode od 8.30 do 18 časova ovo beogradsko naselje

POTROŠAČI u delu naselja Leštane, u Novom naselju oivičenom ulicama Bulevarom revolucije (Smederevski put), Ulicom Petra Kočića, Živka Živkovića, Save Kovačevića i Dušana Petrovića Šaneta sutra od 8.30 do 18 časova biće bez vode

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Nestanak vode desiće se zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

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