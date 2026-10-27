Beograd

VIŠE MESTA ZA BESKUĆNIKE: Prihvatilište za odrasle na Voždovcu otvoriće vrata do kraja godine

Branka Borisavljević

27. 10. 2026. u 06:45

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RADOVI na izgradnji novog Prihvatilišta za odrasla i stara lica na Voždovcu trebalo bi da budu završeni do kraja godine, čime će prestonica dobiti znatno veći prostor za zbrinjavanje ljudi koji su se našli u teškoj životnoj situaciji.

ВИШЕ МЕСТА ЗА БЕСКУЋНИКЕ: Прихватилиште за одрасле на Вождовцу отвориће врата до краја године

Foto: Grad Beograd

Umesto dosadašnjih 80, nova zgrada moći će da primi 142 korisnika, kojima će, osim privremenog smeštaja, biti obezbeđeni ishrana, nega i prostor za svakodnevne aktivnosti.

Izgradnjom novog objekta ukupna bruto površina biće povećana sa sadašnjih oko 1.000 na gotovo 4.000 kvadratnih metara. Nova zgrada imaće podrum, prizemlje i tri sprata, a veći kapaciteti trebalo bi da omoguće da više ljudi dobije pomoć onda kada im je najpotrebnija. U podrumskom delu, površine oko 1.000 kvadratnih metara, biće garaža za deset vozila, tehničke prostorije, kuhinja, vešernica, garderobe za zaposlene i drugi prateći sadržaji. Pristup ovoj etaži predviđen je preko kolsko-pešačke rampe.

Prizemlje će biti namenjeno prijemu korisnika i radu stručnih službi. Tu će se nalaziti ulazni hol sa recepcijom i čekaonicom, kancelarije stručnih radnika i pult obezbeđenja. Posebno je predviđen i prijemni blok sa ulazom prilagođenim pristupu ambulantnih vozila, što je važno za zbrinjavanje osoba kojima je potrebna dodatna pomoć. Na prvom spratu je planirano 16 soba sa ukupno 61 ležajem, dok će se na drugom nalaziti 19 soba sa 72 ležaja. Treći sprat namenjen je službi zdravstvene negu korisnika, ali i administrativnom delu ustanove.

Na mestu starog objekta

ZGRADA se gradi se na mestu postojećeg objekta u Bulevaru Peka Dapčevića, koji je otvoren još 1973. godine. Iako je tokom decenija više puta adaptiran, poslednji put 2000. godine, potrebe korisnika i zahtevi za kvalitetnijim uslovima zbrinjavanja doveli su do odluke da se izgradi potpuno nova zgrada, umesto da se postojeća samo proširuje i rekonstruiše

Povećanje kapaciteta značiće da prihvatilište može da odgovori na potrebe većeg broja ljudi koji se nađu u situaciji da nemaju osnovne uslove za život. Za osobe koje su ostale bez doma, porodice ili sredstava za izdržavanje, mogućnost da dobiju sigurno mesto za boravak često je prvi korak ka rešavanju drugih problema.

Reč je o ustanovi koja ima važnu ulogu u sistemu socijalne zaštite prestonice. U nju dolaze punoletni i stariji sugrađani koji su, zbog različitih životnih okolnosti, ostali bez osnovnih uslova za život, nemaju gde da se sklone ili im je potrebna hitna pomoć. Među njima su osobe bez ličnih dokumenata, ljudi koji nemaju rešeno stambeno pitanje, oni koji ne mogu samostalno da se kreću ili komuniciraju, kao i osobe koje su se našle u teškoj situaciji zbog nepredviđenih događaja i elementarnih nepogoda.

Za neke od njih prihvatilište predstavlja privremeno utočište dok se ne pronađe rešenje za njihove probleme, dok je drugima neophodna dodatna nega i podrška. Cilj ustanove nije samo da korisnicima obezbedi krov nad glavom, već i da im pruži sigurnost, zadovolji osnovne životne potrebe i pomogne im da izađu iz krizne situacije.

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