GALERIJA USPEHA DIZAJN IGRALIŠTA: Radovi učenika Tehničke škole "Drvo art" pred Beograđanima

SEDAM decenija stvaralaštva i obrazovanja Tehničke škole "Drvo art" biće obeleženo i izložbom koja predstavlja najbolje radove učenika nastale tokom petnaest izdanja međunarodne kreativne radionice "Dizajn igralište - Design Playground".

Foto: D. Milovanović

Izložba "Galerija uspeha - Petnaest izdanja Međunarodne kreativne radionice Dizajn igralište" otvara se 3. novembra u 18 časova u Evropskoj kući, a posetioci će imati priliku da se upoznaju sa stvaralaštvom mladih dizajnera i rezultatima projekta koji već godinama podstiče kreativnost, razmenu znanja i međunarodnu saradnju.

Od 2009. godine, "Dizajn igralište" vremenom je preraslo u prepoznatljivu platformu za susret ideja, sticanje novih iskustava i razvoj talenata. Kvalitet učeničkih radova potvrđen je i njihovim predstavljanjem na značajnim međunarodnim sajmovima dizajna, od Milana, Madrida i Kelna do Singapura i Meksiko Sitija.

Ova izložba deo je programa kojim Tehnička škola "Drvo art" tokom ove godine obeležava 70 godina postojanja i rada. Jubilej je prilika da se podsetimo bogate tradicije škole, ali i da predstavimo nove generacije učenika čiji radovi pokazuju da znanje, mašta i posvećenost mogu da prevaziđu granice učionice i stignu do međunarodne dizajnerske scene.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 7. novembra.