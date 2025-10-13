Beograd

IZGORELO VOZILO U JAJINCIMA: Nije poznato kako je došlo do požara

Jovana Manić

13. 10. 2025. u 10:50

U voždovačkom naselju Jajinci nasred ulice izgoreo je putnički automobil.

Vatra je progutala vozilo, a očevici su rekli da je saobraćaj u tom delu grada bio obustavljen na neko vreme. Prema prvim informacijama, povređenih nije bilo, a nije ni poznato šta je uzrok požara.

