SAVREMENI DIGITALNI APARAT: Dom zdravlja Obrenovac dobio je savremeni aparat
DOM zdravlja Obrenovac dobio je savremeni digitalni aparat koji se koristi u stomatologiji za digitalno kreiranje otisaka.
- Intraoralni skener koji smo dobili je poslednja reč tehnike u digitalnoj stomatologiji, namenjen i dečjoj i odrasloj populaciji - rekao je dr Radivoje Mitrović, direktor Doma zdravlja. - Zahvaljujući ovom aparatu dobijamo informacije koje su nam neophodne u protetici za izradu krunica i mostova, kao i ortopediji vilice. Ono što izdvaja ovaj aparat u odnosu na konvencionalni način uzimanja otisaka je visok stepen preciznosti i udobnosti za pacijenta.
Po rečima dr Miloša Pekovića, predsednika opštine Obrenovac, ovaj savremeni aparat je svetski trend i najmoderniji model usluga u stomatologiji. Dom zdravlja Obrenovac je jedan od prvih u Srbiji, koji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ima ovakav aparat i ovu vrstu pregleda.
