OVOG DATUMA VELIKA PROMENA VREMENA: Meterolog Todorović otkriva kakva zima je pred nama

U SEVERNIM i centralnim predelima Srbije, u dolinama, nizijama i kotlinama u nedelju maglovito i hladno, uz rosulju i sipeće padavine.

Foto: Printskrin RTS/Milena Anđela/ilustracija

U ostalim predelima Srbije biće sunčano, naročito na jugu i na istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab, promenljivog prava. Jutarnja temperatura od -3 do 2°C, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu i u nedelju maglovito i hladno, uz rosulju i slabe sipeće padavine. Vetar slab, promenljivog prava. Jutarnja temperatura 0°C, maksimalna dnevna 3°C.

Vreme narednih 10 dana

Naše područje i narednih 10 dana biće pod uticajem anticiklona i polja visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti veoma stabilno i suvo, tvrde meteorolozi.

- Sa pomeranjem magle, temperatura bi skočila između 8 i 14 stepeni. Bilo bi čak i više sunca, pa čak i u sredu 17. decembra. Ponegde bi došlo do slabe kiše i oblačnosti. Posle 20. decembra će hladni vazduh uzrokovati opet neki blagi pad temperature, pa bi se one maksimalne vrednosti zadržale između 5 i 10 stepeni. Pitanje je da li će tada biti padavina. A sneg samo u višim planinskim predelima - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović za medije.

Todorović najavljuje porast temperature u utorak, 16. decembra, ponegde će doseći i do 14, 15 stepeni:

- Neće temperature biti ispod nule, već će se do kraja decembra raditi o blagoj zimi. Biće vetra i u košavskom području. Za sada nije bilo košave toliko. Sredinom naredne sedmice se očekuje, neće biti olujna košava, u Beogradu će biti umerena košava, na granici jake. 10/12 metara u sekundi. U sredu i četvrtak će biti kiša. Rosulja je sada prisutna, slaba kišica i on je karakteristika ovog tipa vremena - tvrdi Todorović.