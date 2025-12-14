OVOG DATUMA VELIKA PROMENA VREMENA: Meterolog Todorović otkriva kakva zima je pred nama
U SEVERNIM i centralnim predelima Srbije, u dolinama, nizijama i kotlinama u nedelju maglovito i hladno, uz rosulju i sipeće padavine.
U ostalim predelima Srbije biće sunčano, naročito na jugu i na istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab, promenljivog prava. Jutarnja temperatura od -3 do 2°C, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 2 do 6 stepeni.
Vreme u Beogradu
U Beogradu i u nedelju maglovito i hladno, uz rosulju i slabe sipeće padavine. Vetar slab, promenljivog prava. Jutarnja temperatura 0°C, maksimalna dnevna 3°C.
Vreme narednih 10 dana
Naše područje i narednih 10 dana biće pod uticajem anticiklona i polja visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti veoma stabilno i suvo, tvrde meteorolozi.
- Sa pomeranjem magle, temperatura bi skočila između 8 i 14 stepeni. Bilo bi čak i više sunca, pa čak i u sredu 17. decembra. Ponegde bi došlo do slabe kiše i oblačnosti. Posle 20. decembra će hladni vazduh uzrokovati opet neki blagi pad temperature, pa bi se one maksimalne vrednosti zadržale između 5 i 10 stepeni. Pitanje je da li će tada biti padavina. A sneg samo u višim planinskim predelima - rekao je meteorolog Nedeljko Todorović za medije.
Todorović najavljuje porast temperature u utorak, 16. decembra, ponegde će doseći i do 14, 15 stepeni:
- Neće temperature biti ispod nule, već će se do kraja decembra raditi o blagoj zimi. Biće vetra i u košavskom području. Za sada nije bilo košave toliko. Sredinom naredne sedmice se očekuje, neće biti olujna košava, u Beogradu će biti umerena košava, na granici jake. 10/12 metara u sekundi. U sredu i četvrtak će biti kiša. Rosulja je sada prisutna, slaba kišica i on je karakteristika ovog tipa vremena - tvrdi Todorović.
Preporučujemo
VAŽNA INFORMACIJA ZA GRAĐANE: Od danas novi red vožnje Srbijavoza
14. 12. 2025. u 08:33
DANAS JE SVETI PROROK NAUM: Ovo je molitva za zdravlje
14. 12. 2025. u 07:49
EVO DO KADA SMO U MAGLI: Vremenska prognoza za nedelju, 14. decembar
14. 12. 2025. u 00:00
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)