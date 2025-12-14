ČIKAGO BULSI SE JAVILI ZBOG ZVEZDE I PARTIZANA: NBA velikan imao poruku nakon "večitog derbija" (FOTO/VIDEO)

VELIKU pažnju svetske javnosti izazvao je košarkaški večiti derbi, a odjeknuo je i do Amerike.

FOTO: N. Skenderija

Partizan je nakon velike drame slavio 79:76, meč je propraćen uz ogroman broj poznatih lica pored samog terena.

Tu su bili čuveni basketaši Met Kiatipis, kao i "The Professor", a u Beograd je zbog ovog duela stigla i legenda NBA lige, Žoakim Noa.

Noa je najveći trag ostavio igrajući za Čikago Bulse, gde je proveo skoro čitavu jednu deceniju, a upravo se ovaj NBA tim zbog njega i večitog derbija oglasio putem društvenih mreža.

Oni su okačili snimak vatrene atmosfere iz Beogradske arene zajedno sa fotografijom Žoakima Noe, a pored toga su ostavili i kratak komentar:

Joakim Noah taking in one of the biggest rivalry games in basketball: Partizan vs. Red Star in Belgrade 🇷🇸 pic.twitter.com/IEacnBN8QC — Chicago Bulls (@chicagobulls) December 12, 2025

- Žoakim Noa "upija" jedno od najvećih rivalstava u košarci: Partizan protiv Crvene zvezde u Beogradu - napisali su Čikago Bulsi i tako odali počast velikom rivalstvu između večitih.

