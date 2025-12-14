ČIKAGO BULSI SE JAVILI ZBOG ZVEZDE I PARTIZANA: NBA velikan imao poruku nakon "večitog derbija" (FOTO/VIDEO)
VELIKU pažnju svetske javnosti izazvao je košarkaški večiti derbi, a odjeknuo je i do Amerike.
Partizan je nakon velike drame slavio 79:76, meč je propraćen uz ogroman broj poznatih lica pored samog terena.
Tu su bili čuveni basketaši Met Kiatipis, kao i "The Professor", a u Beograd je zbog ovog duela stigla i legenda NBA lige, Žoakim Noa.
Noa je najveći trag ostavio igrajući za Čikago Bulse, gde je proveo skoro čitavu jednu deceniju, a upravo se ovaj NBA tim zbog njega i večitog derbija oglasio putem društvenih mreža.
Oni su okačili snimak vatrene atmosfere iz Beogradske arene zajedno sa fotografijom Žoakima Noe, a pored toga su ostavili i kratak komentar:
- Žoakim Noa "upija" jedno od najvećih rivalstava u košarci: Partizan protiv Crvene zvezde u Beogradu - napisali su Čikago Bulsi i tako odali počast velikom rivalstvu između večitih.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
VUKČEVIĆ BRILjIRAO U DRAMI VAŠINGTONA: O igri Donovana Mičela će se govoriti!
13. 12. 2025. u 08:07
NIKOLA JOKIĆ POKORIO NBA LIGU: Srbinu (bukvalno) svi gledaju u leđa
13. 12. 2025. u 09:39
TEŽAK ŠAMAR ZA RUSIJU: Ovome se niko nije nadao
13. 12. 2025. u 08:26
KRIZA NA "STAMFORD BRIDžU": Čelsi u ozbiljnim problemima pred gostovanje jedne od najrazigranijih ekipa Premijer lige
Posle bolnog poraza u Bergamu i serije skromnih rezultata u Premijer ligi, Čelsi se vraća na „Stamford bridž“ sa jasnim ciljem, prekinuti loš niz i održati korak sa ekipama iz vrha. Međutim, protivnik koji dolazi u London je trenutno jedan od najneprijatnijih u prvenstvu, Everton Dejvida Mojesa koji na krilima četiri pobede u poslednjih pet kola dolazi u prestonicu.
13. 12. 2025. u 07:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)