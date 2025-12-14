AVION IZNAD GRADA POČEO DA ISPUŠTA GORIVO: Nastala velika drama, tokom poletanja izgubio snagu u jednom od motora (FOTO)
AVION američke kompanije United Airlines sa 275 putnika koji je leteo za Tokio bio je primoran da se u subotu hitno vrati na Međunarodni aerodrom Vašington Dalas nakon što je tokom poletanja izgubio snagu u jednom od motora.
Kako prenosi CNN u ovom incidentu niko nije povređen, ali kvar na motoru je izazvao požar koji je zapalio žbunje duž piste i primorao posadu letelice na hitne mere i povratak na aerodrom Dalas.
Dok se avion United Airlines na letu 803 vraćao ka aerodromu i pripremao za hitno sletanje, primećeno je da ispušta gorivo iznad Dejl Sitija u Virdžiniji na oko 64 kilometra od piste.
- Požar je ugašen i avion je bezbedno sleteo na vašingtonski aerodrom oko 13.30 časova po lokalnom vremenu - rekla je Emili Mekgi, portparolka Uprave gradskih aerodroma u Vašingtonu.
Portparolka United Airlines je potvrdila da nije bilo povređenih među 275 putnika i 15 članova posade aviona na letu 803.
Incident se dogodio usred turbulentne godine u vazdušnom saobraćaju u SAD obeležene velikim brojem bezbednosnih problema, uključujući upade na pistu, teške povrede usled turbulencija i obustavu rada vlade koja je pogoršala sve veći pritisak na komercijalni avio saobraćaj.
(Tanjug)
