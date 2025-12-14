Svet

AVION IZNAD GRADA POČEO DA ISPUŠTA GORIVO: Nastala velika drama, tokom poletanja izgubio snagu u jednom od motora (FOTO)

V.N.

14. 12. 2025. u 08:14 >> 08:17

AVION američke kompanije United Airlines sa 275 putnika koji je leteo za Tokio bio je primoran da se u subotu hitno vrati na Međunarodni aerodrom Vašington Dalas nakon što je tokom poletanja izgubio snagu u jednom od motora.

АВИОН ИЗНАД ГРАДА ПОЧЕО ДА ИСПУШТА ГОРИВО: Настала велика драма, током полетања изгубио снагу у једном од мотора (ФОТО)

Foto: Shutterstock

Kako prenosi CNN u ovom incidentu niko nije povređen, ali kvar na motoru je izazvao požar koji je zapalio žbunje duž piste i primorao posadu letelice na hitne mere i povratak na aerodrom Dalas.

Dok se avion United Airlines na letu 803 vraćao ka aerodromu i pripremao za hitno sletanje, primećeno je da ispušta gorivo iznad Dejl Sitija u Virdžiniji na oko 64 kilometra od piste.

 - Požar je ugašen i avion je bezbedno sleteo na vašingtonski aerodrom oko 13.30 časova po lokalnom vremenu - rekla je Emili Mekgi, portparolka Uprave gradskih aerodroma u Vašingtonu.

Portparolka United Airlines je potvrdila da nije bilo povređenih među 275 putnika i 15 članova posade aviona na letu 803.

Incident se dogodio usred turbulentne godine u vazdušnom saobraćaju u SAD obeležene velikim brojem bezbednosnih problema, uključujući upade na pistu, teške povrede usled turbulencija i obustavu rada vlade koja je pogoršala sve veći pritisak na komercijalni avio saobraćaj.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ANA VOLELA TENISERA? Španski mediji brujali o njihovoj romansi - možda bi kraj njega bila srećnija

ANA VOLELA TENISERA? Španski mediji brujali o njihovoj romansi - možda bi kraj njega bila srećnija