Beograd

MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez udesa i većih incidenata

В.Н.

25. 08. 2025. u 08:04

NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez udesa i većih incidenata, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

МИРНА НОЋ У БЕОГРАДУ: Без удеса и већих инцидената

D. Novković

Ekipe te službe tokom noći su obavile ukupno 94 intervencije od kojih je 20 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali onkološki pacijenti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa