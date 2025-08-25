MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez udesa i većih incidenata
NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez udesa i većih incidenata, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.
Ekipe te službe tokom noći su obavile ukupno 94 intervencije od kojih je 20 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali onkološki pacijenti.
