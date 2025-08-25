MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez udesa i većih incidenata

NOĆ u Beogradu protekla je relativno mirno, bez udesa i većih incidenata, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

D. Novković

Ekipe te službe tokom noći su obavile ukupno 94 intervencije od kojih je 20 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali onkološki pacijenti.