Baš čudna tehnika: Ovako košarkaš Klipersa izvodi slobodna bacanja (VIDEO)
OVO je prava retkost!
Košarkaš LA Klipersa, Nik Martineli ima čudnu tehniku izvođenja slobodnog bacanja. Naime, on prilikom šuta skače i jedini je profesionalni igrač koji to radi.
On priznaje da to "izgleda ružno", ali otkako je počeo tako da šutira na trećoj godini koledža, beležio je 81% uspešnosti sa linije penala kao student završne godine, a 72% u Dži ligi.
Iako ne izgleda lepo, važno je da daje rezultat, a to jeste slučaj kod krilnog košarkaša Klipersa.
Martineli je ove sezone za tim iz Los Anđelesa odigrao šest utakmica uz prosek od 2,8 poena, 1,3 skoka i 0,3 asistencije po utakmici.
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