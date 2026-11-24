OVO je prava retkost!

FOTO: Tanjug/AP/Mark J. Terrill

Košarkaš LA Klipersa, Nik Martineli ima čudnu tehniku izvođenja slobodnog bacanja. Naime, on prilikom šuta skače i jedini je profesionalni igrač koji to radi.

On priznaje da to "izgleda ružno", ali otkako je počeo tako da šutira na trećoj godini koledža, beležio je 81% uspešnosti sa linije penala kao student završne godine, a 72% u Dži ligi.

Clippers rookie Nick Martinelli is the only pro hooper who JUMPS when shooting free throws 😳 He admits it “looks nasty”, but since switching to it in his junior year of college he’s shot 81% FT as a senior and 72% FT in the G League. Thoughts on the technique? 🤔 (via GTV Hoops) — Basketball Forever (@bballforever_) November 23, 2026

Iako ne izgleda lepo, važno je da daje rezultat, a to jeste slučaj kod krilnog košarkaša Klipersa.

Martineli je ove sezone za tim iz Los Anđelesa odigrao šest utakmica uz prosek od 2,8 poena, 1,3 skoka i 0,3 asistencije po utakmici.

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