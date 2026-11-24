BIA POVODOM IZJAVE MILIVOJEVIĆA: Odbacujemo sve zlonamerne i lažne optužbe o navodnom Situacionog centra za hibridne pretnje
BEZBEDNOSNO-informativna agencija u potpunosti odbacuje sve zlonamerne i lažne optužbe o „nelegalnom radu“ BIA, navodnom postojanju „Situacionog centra za hibridne pretnje“, a koji je „postojao u poslednje dve godine“ i u kome je „bio angažovan veći broj pripadnika MUP, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije“, kako je na konferenciji za novinare Demokratske stranke izneo Srđan Milivojević.
Sa punom odgovornošću ukazujemo: da u okviru BIA funkcioniše isključivo, kao posebna organizaciona jedinica, Situacioni centar formiran još 2018. godine, na osnovu tadašnje sistematizacije. Ovaj podatak je javno i istaknut u prezentaciji organizacione sheme BIA. Situacioni centar radi striktno u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima i ne predstavlja organizacionu jedinicu koja je nadležna za sprovođenje operativnih aktivnosti na terenu, a naročito ne za „primenu mera“ koje je naveo Milivojević.
Zlonamerne tvrdnje koje je tom prilikom izneo nemaju dodira sa realnošću i plod su klasičnog pokušaja perfidnog plasiranja dezinformacija u nameri da se uruši ugled Agencije i svih njenih pripadnika, kao i drugih institucija i lica koja su bila meta izrečenih lažnih optužbi.
BIA će se u cilju zaštite integriteta, ali i zaštite zakona, u vezi sa svim netačnim, malicioznim i zlonamernim navodima koje je izneo Milivojević obratiti nadležnim instancama - baš kao što je učinjeno i u svim prethodnim slučajevima u aktuelnom vremenskom periodu.
Nikakve medijske kampanje, hibridni udari i sredstva organizovanog pritiska, neće uticati na rešenost Agencije da dosledno štiti ustavni poredak, zakonitost i bezbednost svih građana Srbije, služeći samo njenim državnim interesima.
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