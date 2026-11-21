ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde je govorio o političkom revanšizmu i nasilju.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Andronik Prvi Komnin, on je poslednji vladar iz dinastije Komnina u Vizantiji, od 1183-1185, dve godine je vladao. Uneli su ga u carsku palatu, očekujući od njega najveće, najbolje i najvažnije rezultate, a onda su ga čerečili, sekli ruke, noge i sve drugo, i tako je završio za 2 godine. Ovde se to neće dogoditi, i nikada neću bilo kakvo nasilje, na nasilje da pozivam, ništa od onoga što su oni radili, niti bilo ko. Samo vam kažem kako se za kratko vreme stvari od oduševljenja, i kada na silu sve radite, kada ne gradite partnerstva, kada ne gradite poštovanje prema protivnicima, kako se to obično završi. Jer onog sekunda kada nestane strah, nastaće žestok otpor, nastaće žestok otpor. Ne može da ga bude ovde, biće ga negde drugo - naglasio je Vučić.