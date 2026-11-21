Skaut Ferencvaroša, tipuje parove najkvalitetnije lige Mađarske

Manuel Morais / Kapta / Zuma Press / Profimedia

MOJ TIP

subota,

PUŠKAŠ - MTK 3+, X2

Ujpešt - Kišvarda 2-4

Ferencvaroš - Đer 1, 0-2

nedelja,

Zalaegerseg - Vašaš 1

Njiređhaza - Debrecin 3+, X

HONVED - PAKŠ 2

Imre Sabič je kao igrač bio veoma uspešan, 2003 godine proglašen je i za najboljeg igrača Mađarske. Za vikend je preuzeo kormilo MTK, pa znanje koje nije sporno očekujem da prenese na igrače već za gostovanju lideru Puškašu.

Uspeh za vikend na tuđem terenu očekujem još i od Pakša, čija sezona teče po planu i ne bi smeo da popusti pred pristalicama Honveda.