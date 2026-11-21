VLADAN ČUKIĆ: Sabič sprema iznenađenje
Skaut Ferencvaroša, tipuje parove najkvalitetnije lige Mađarske
MOJ TIP
subota,
PUŠKAŠ - MTK 3+, X2
Ujpešt - Kišvarda 2-4
Ferencvaroš - Đer 1, 0-2
nedelja,
Zalaegerseg - Vašaš 1
Njiređhaza - Debrecin 3+, X
HONVED - PAKŠ 2
Imre Sabič je kao igrač bio veoma uspešan, 2003 godine proglašen je i za najboljeg igrača Mađarske. Za vikend je preuzeo kormilo MTK, pa znanje koje nije sporno očekujem da prenese na igrače već za gostovanju lideru Puškašu.
Uspeh za vikend na tuđem terenu očekujem još i od Pakša, čija sezona teče po planu i ne bi smeo da popusti pred pristalicama Honveda.
Preporučujemo
Partizanov vođa preuzima odgovornost: Plus na Karlika je fiks večeri!
20. 11. 2026. u 15:37
Tip predlaže Evroligu
20. 11. 2026. u 15:13
"Jarčevi" strepe od pokolja u Minhenu - i imaju razoga za taj strah
20. 11. 2026. u 09:26 >> 12:44
NENAD DžODIĆ: Lion tone bez Fonseke
20. 11. 2026. u 11:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)