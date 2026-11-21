LIDER opozicije Aleksandar Vučić kritikovao je izbor potpredsednika Narodne skupštine, navodeći da među njima nema nijednog predstavnika više od stotinu poslanika opozicije i da su umesto autentičnih manjinskih stranaka birani samo „podobni“ kadrovi Studentske liste.

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- Dakle, pogledajte, molim vas, koga smo mi izabrali za potpredsednike? Znate li ime da mi kažete nekoga? Ne zna ih, ne zna ih niko. Nikada niko ništa o njima neće ni saznati. Osim što smo saznali od jednog od njih, Adema Mavrića. Nisu hteli da izaberu pripadnika Bošnjaka. U stvari, hteli su Bošnjaka, ali koji je pripadnik Studentske liste. Ali nisu hteli nekoga ko pripada bošnjačkim manjinskim strankama. Uvreda za sve Bošnjake. Kao što nisu hteli ni jednog Mađara da izaberu sem Mađara sa Studentske liste, jer mora da bude "podoban" Mađar. "Nama nije potreban Mađar. Nama je potreban podoban Mađar. Nama nije potreban Bošnjak sa svojom bošnjačkom politikom kakva god da je. Nama je potreban podoban Bošnjak." I to je demokratija njihova, da. To je. I samo obratite pažnju: ja sam zapamtio nekoliko njihovih imena. Niko u narodu nije. Zapamtio sam ime tog čoveka, Adema Mavrića. Znate li po čemu je poznat? Po tome što je rekao: "Ovo je crkva sa dva minareta". To je nama potpredsednik Narodne skupštine. Čovek takve netolerancije i mržnje prema hrišćanskom svetu.

- Zamislite da takvu neku gadost bilo ko od nas izgovori za džamije, ili bilo šta. Dakle, crkva sa dva minareta, i to vam kaže potpredsednik Narodne skupštine. On je zaslužio da bude, ali niko od 102, 103, 104 poslanika opozicije nije zaslužio da bude. Nikada se to u Skupštini Srbije nije dogodilo. A što se tiče ove druge žene, Valentik, ili tako nekako se preziva, toliko mržnje nisam video ni kod koga. I ona ima pravo da govori o političkoj stranci kao mafiji. Mafija ste vi. Izvinite, molim vas, ogradite se od mojih reči. Ali nije ona samo to rekla, ona je mnogo opasnija stvar, oni su mafija. Najgora mafija. Mafija u kojoj su šefovi negde iza zavese, a njihovi šefovi su negde van ove zemlje. Najgora mafijaška banda. I oni se čudom čude kako ja to smem da izgovaram.

- Slobodan čovek, čovek slobodnog duha, sve sme uvek. A meni je važno samo da ste se vi ogradili. Ako mene budu zvali, ja ne mogu da se ogradim od svojih reči, ali je važno da ste se vi ogradili. E, da vam kažem dalje: ona je rekla: "Mi ne treba da imamo ni poslanike, ni svoje predstavnike. Ne treba da imamo ništa i nigde. " Ta žena veći deo svog života uopšte ne živi ovde. Nju Srbija ne zanima. Uopšte je ne interesuje. Živela u Slovačkoj, došla odande, sa svih tih kampova, poligona, radionica, obuka, i svega drugog. Dakle, i to je bilo važno da se kaže na taj način. Dakle, imamo jednog koji mrzi crkve, bilo kakve, i imamo drugog koji mrzi sve one koji ne pripadaju Studentskoj listi. Šta će im neko? Mi u ponedeljak imamo, ja mislim, konsultacije. I šta je moja pretpostavka u ovom trenutku? To je da će oni nama ponuditi mesta u odborima, jer moraju to da urade, jer moraju to da urade i zbog Saveta Evrope i evropskih institucija, jer oni ne mogu da budu predstavljeni tamo ukoliko nemamo, jer su to pravila Saveta Evrope. A načela odbora, ne možeš nikako staviti. Pa dobro, videćemo da li ćemo mi da učestvujemo uopšte. Da. Tako da, čekamo da vidimo šta će da bude ponuda, a ja mislim da će upravo to da bude. Ne možete da budete na čelu nijednog odbora, jer vi ste ćaci, mi moramo da se iživljavamo na vama, mi moramo da vas mlatimo motkama svakog dana, ko ste vi da drugačije mislite? Ne možete da vodite nijedan odbor, i to je to - rekao je Vučić.