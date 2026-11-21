PRIRUČNIK ZA RUŠENJE VUČIĆA IZAZVAO BURU! Lider opozicije: Jedino im je važno da me ućutkaju, cilj opravdava svako sredstvo
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o "Priručniku za rušenje Aleksandra Vučića".
- Ja sam pokušao jutros da uđem u Veliku salu, a ne može, to je zaključano. Možete ovde, i to je to. Ono što su pisali u Jutarnjem listu, je l' možemo da prođemo ovamo pa da sednemo, ako hoćete, pošto imam i mnogo pitanja? Hoćemo. Ovaj, taj priručnik koji koji sam pominjao, koji je izrađen, izrađen je kako oni kažu sami, za rušenje Aleksandra Vučića. Ono što sam — evo, ja opet prenosim šta kaže javnost, dakle, evo, u tom smislu, da bude jasno: potpuni debakl za ova 3 dana, potpuna propast. Ovaj, e sad, potpuna propast je negde stav javnosti, rekordna gledanost u tom smislu, to je zaista nešto što — što je evidentno. Dakle, ispada da je sve što rade, da apsolutno cilj opravdava sredstvo, i jedino što je važno je da se sruši Vučić, i jedino što je važno je da se ućutka Vučić, i jedino što je važno je da Vučić ne da argumentaciju, a čak i kada je da, napuštamo salu, izlazimo, imali smo racionalan, ozbiljan i odgovoran način da odgovorimo, vi vidite da to prosto ne vredi. I obratite pažnju na jedan snimak koji govori sve: u trenutku kada ja izgovaram rečenicu, "a ni vi niste isposnik", iako su vas tako predstavljali, govorim je mirno, tiho, razumno - normalna, pristojna rečenica, veoma blaga kritika, veoma, veoma blaga kritika, bez uvrede, bez klevete, bez povišenog tona, bez ičega. Obratite pažnju: dobijam opomenu, ali nije to meni suština. Možda je čoveku bio loš dan, nije mogao da istrpi kritiku, iako mu je to posao i obaveza, pa je naglo, hirovito reagovao. I sve to mogu da razumem, desi se to ponekad ljudima. Ne desi ti se 7 puta kao što se njemu desilo, ali ponekad se dogodi. Ali nešto što nije bilo rezultat hira. I tu ćete videti sve. I tu ćete videti... to sam čuo od četvoro ili petoro ljudi koji su glasali za Studentsku listu. Oni su mi to rekli, i tek tada sam ja obratio pažnju. Ima na snimku, baš. Jer ja nisam to osetio u sali, bio sam šokiran. Gledao sam u pravcu stola predsedavajućeg, tad je već bio predsednik. To je bila histerija od aplauza. Zamislite da nijedan od tih ljudi, oni su skočili na noge, lagane, počeli da vrište i da aplaudiraju u neverovatnom zanosu. Sad zamislite vi taj demokratski kapacitet, u kojem vi oduševljeno aplaudirate zbog toga što na ovakvu mirnu rečenicu, bez posebnog značaja, bez ičega, vi tako histerično aplaudirate. Kakvo je stanje u vašoj glavi, u kakvom stanju je vaš mozak, koliko mrzite i koliko ničeg drugog tu nema. Samo vas molim, pogledajte to, mogu i vaše kolege u redakciji da pogledaju, i pustite taj snimak. Kao na stadionu - istakao je Vučić.
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