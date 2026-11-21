VUČIĆ RASKRINKAO APSURD OKO HAPŠENJA DRIDA I MAKSIMOVIĆA: Pa, da li onda treba uhapsiti 5.000 ljudi?!
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o hapšenju Drida i Maksimovića.
- Oni su uhapsili Patrika Drida, molim vas, i gospodina Maksimovića zbog toga što su svom fakultetu doneli korist od 140. 000 evra zato što su izdavali salu, a to radi svaka škola u Srbiji. Uh, pa to svi znamo, to svi znate. Od osnovne, srednje, do svakog fakulteta. Pa što ne uhapsimo 5.000 ljudi odmah, ako je to kriminal? A oni nisu uzeli novac sebi. Nije Drid stavio u džep, nije Maksimović stavio u džep, oni su stavili u džep fakulteta. Za razliku od Đokića i ostalih koji su izvlačili Jovanovića i raznih lažnih profesora koji ste videli, pojma nemaju o životu, pojma nemaju ni o čemu. Veze nemaju ni o čemu. Ne, neću da kažem polupismeni, nepismeni, koji sumnjaju. Naša dekanka "sumlja" u nešto. Ona ne sumnja, ona "sumlja". Ona nam je dekan. To vam uči decu. To nam uči decu. Pa moj Vukan bi joj rekao: ajde, nepismena gospođo draga, mnogo vas poštujem, idite, vratite se u neku školu pa to naučite - rekao je Vučić.
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