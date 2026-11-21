"SETITE SE DA STE NEZAVISNE DRŽAVE" Zaharova opominje zemlje EU da ih Zelenski tretira kao njegove vazale
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski počeo je u poslednje vreme da razgovara sa zemljama EU kao sa sopstvenim vazalima, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
- U poslednje vreme Zelenski razgovara sa zemljama EU kao da su njegovi vazali. Oni su jednostavni sami sebe stavili u takav položaj. Ili se zaista nalaze u takvom položaju i u tom slučaju nema razloga za pritužbe, ili bi, možda, trebalo da se sete da su, zapravo, nezavisne države - rekla je Zaharova za ruske medije.
Ona je komentarisala protivljenje Zelenskog u vezi sa mogućom posetom predstavnika EU Moskvi.
Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin je tokom samita APEK-a u Kini rekao da je Moskva diplomatskim kanalima predložila Evropljanima da dođu u Rusiju i iznesu svoje stavove u vezi sa bezbednošću u regionu.
Zelenski se tome usprotivio.
(Sputnjik)
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