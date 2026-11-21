ALEKSANDAR Vučić gostuje na Informer TV, gde govori o najvažnijim temama iz prostorija Narodne skupštine, nakon što je preuzeo funkciju šefa poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Vučić je vidno oslabio, što je i prokomentarisao.

- Ja sam evo na. Pa valjda, valjda manje jedem. Nije stres. Pretpostavljam. Pa šta sad da vam kažem, da se ne sekiram i da mi je sve, sve jedno, pa bilo bi glupo i besmisleno, tako da. .. Naravno da za mene je sve što se dogodilo 25. oktobra bila, pre svega za Srbiju, loša vest, i samo što to morate, kao neko ko se bavi politikom, da ljudski, džentlmenski prihvatite: čestitate protivniku, bez obzira na to što su se služili svim nedozvoljenim sredstvima, o čemu, pretpostavljam, ćemo moći da govorimo, što su mučili ovu zemlju 2 godine, maltretirali sve građane, sve one koji drugačije misle. Ali, naravno da nije lako i nije jednostavno, i ogroman je teret, i pritisci su, i svakoga dana hapse nevine ljude širom Srbije, i to zaista nevine ljude, jer kao što vidite, od silnih najava, oni vam nikada ne uđu ni u jedan slučaj da vam ispričaju šta je tačno, nego ono što im se svidi, a da toga u predmetu i nema. I kada pogledate ove finansijske predmete, to su smešne stvari da nemam reči.

Vučić se prisetio mlađih dana provedenih u skupštini, pa uporedio sa trenutnim stanjem.

- U skupštini, kada sam bio još kao klinac, kao mladić, bio sam jedno vreme zamenik šefa poslaničke grupe. Svakog dana sam bio u skupštini, nekada 2 sata, nekada 5, nekada i 10 sati. I za mene je interesantno da nikoga nema u Narodnoj skupštini. Kada se neki ljudi bave trikovima i marketingom, to vam je izabrulo za predsednika skupštine, a vi idete posle kao krečen fakultet. A što nisi okrečio ovde, uz ovu najuvredljiviju poruku koja piše "ćaci pa p" i tako dalje? Dakle, što nisi ispred svog doma počistio? Što nisi ovde pokazao malo tolerancije ili bilo čega? Ali zato, kada treba da se radi na nečemu ozbiljnijem, onda toliko marljivosti neće biti. Uostalom, ljudi su mogli da vide: ja sam zaprepašćen neodgovornošću, netransparentnošću, neznanjem, nepoznavanjem činjenica i lošom resavskom prepisivačkom školom iz svega onoga što su lagali N1 i Nova S, i to je sve od argumentacije, tako da, videli smo jutros u... a da ne pričamo o kašljanju, da ne pričamo o bojankama, o spavanju, o desantu na restoran i bife. Ja ni ne znam gde je restoran. Doduše, mislim da sam nekoliko puta naručio nešto iz restorana u životu, ali u restoranu, mislim da nisam ni jednom bio. Ovde je bife na ovom spratu, restoran je negde dole, ako se ne varam. Ali bitno je da su neki, ovaj, što su, doneli bojanku i malo odspavali, kasnili, dolazili u 13:00, ovaj, prvo naučili gde je skupštinski bife.

Vučić o hrvatskim medijima.

- Stiglo je jedno, jedna vest koja zapravo nas nije zaprepastila, jer mi na to upozoravamo pune 2 godine. Dakle, puno priznanje, da su vršene obuke, kako oni kažu, nenasilne obuke, od strane civilnih društava, nevladinog sektora, da su se zapravo obučavali na koji način da budu organizovani, kako da se kreću u grupi, kako su imali određene poligone. Mi smo čak imali i obuke tokom predizborne kampanje, kada pričamo o njihovim posmatračima i kontrolorima. Dakle, sve ono na šta smo upozoravali, zapravo, evo sad vidimo da priznaju i sami, možda. Reći "glavni akteri" čitave ove priče? Pa, ono što je Jutarnji list, a sad vidim da neki domaći mediji to prenose, Jutarnji list kao "najvažniji list u Hrvatskoj", prenio i samohvalisao se onim što je uradila Hrvatska, ali oni dodaju: nije samo Hrvatska, već i brojne druge evropske zemlje. Dakle, ljudima koji to nisu pročitali, želim da kažem da su samo rekli sve ono o čemu smo mi govorili. I sad se postavlja pitanje: oni su rekli da su organizovali brojne radionice, kampove za obuku, poligone, da su ih učili ne samo izbornim veštinama, već i digitalnom marketingu i mnogim drugim stvarima. Dakle, je l' to naš veliki priručnik? To je definicija obojene revolucije. Dakle, sve to što je napisao Jutarnji list je definicija uvezene, spolja nametnute, organizovane i skupo plaćene obojene revolucije. To za mene jeste važna činjenica, jer to pokazuje i dokazuje nesposobnost naših službi i državnih organa, koji su deo toga samo. Ali niko nije reagovao. I sa druge strane, i sam dolazak Maršavelskog i njegovo predavanje, jer morao je neko da zna da je Maršavelski visoki funkcioner njihove Udbe, odnosno sigurnosno-obaveštajne agencije. Niko nije reagovao. Rušeni ustavni poredak sve vreme, grubo mešanje u unutrašnje izborne stvari, izborni postupak jedne zemlje spolja, ali to je važno kao istorijska činjenica. I to smo razumeli. Da li će jednog dana odgovarati oni koji su u tome učestvovali? Hoće. Da li će to biti za 2, 5 ili 50 godina? Hoće. Jer sad, kao što vidite, niko ne krije, i svi znamo, sa obe strane sada, šta se tačno događalo. Ono što je, međutim, tu za mene mnogo važnije, to je: zašto mi to sve nismo videli, ili ako smo videli, zašto nismo pravilno i pravovremeno reagovali, i koliko ljudi je bilo kupljeno da učestvuje zajedno sa njima u rušenju sopstvene države.

O hapšenjima nevinih ljudi, vračarskom klanu

- Pa ćemo da vidimo to. To je posao za budućnost, a pre toga, naš posao je konsolidacija, razgovor sa ljudima, i, hm, borba protiv straha koji je zavladao svuda u Srbiji. Jer ako vidite koliko - čak se i vlasnik taj obratio, negde sam video kod vas, verovatno na televiziji - ako nekome unište 10 teretana zato što ne plaća reket, da, molim vas, ogradite se od mene. Ovo ja govorim, govorim istinu, samo vi recite da ste se ogradili. Evo, Informer se ogradio od mojih reči. Dakle, ovo što radi oružana formacija studentske liste koja se zove "Vračarski klan", dakle, svakoga dana, i zato svaki put zaborave da ih pomenu i zaborave da o tome govore. Kao što ste videli, ja nemam problem da odgovorim na sve, ali oni imaju problem da pomenu svoje, svoje oružano krilo koje ide, tuče, maltretira, bije, podmeće bombe, pali restorane, kafane. Da, da, usred noći. Teretane i sve ostalo. Dakle. Svi ti ljudi, kada to rade i na način na koji rade, a hvala vam što ste se ogradili od mojih reči.

O Dridu i Maksimoviću

- Oni su uhapsili Patrika Drida, molim vas, i gospodina Maksimovića zbog toga što su svom fakultetu doneli korist od 140. 000 evra zato što su izdavali salu, a to radi svaka škola u Srbiji. Uh, pa to svi znamo, to svi znate. Od osnovne, srednje, do svakog fakulteta. Pa što ne uhapsimo 5. 000 ljudi odmah, ako je to kriminal? A oni nisu uzeli novac sebi. Nije Drido stavio u džep, nije Maksimović stavio u džep, oni su stavili u džep fakulteta. Za razliku od Đokića i ostalih koji su izvlačili Jovanovića i raznih lažnih profesora koji ste videli, pojma nemaju o životu, pojma nemaju ni o čemu. Veze nemaju ni o čemu. Ne, neću da kažem polupismeni, nepismeni, koji sumnjaju. Naša dekanka "sumlja" u nešto. Ona ne sumnja, ona "sumlja". Ona nam je dekan. To vam uči decu. To nam uči decu. Pa moj Vukan bi joj rekao: ajde, nepismena gospođo draga, mnogo vas poštujem, idite, vratite se u neku školu pa to naučite. I to.

O prethodnim danima u Skupštini i opomenama

- Dakle, hoću samo da vam kažem, kao što ste mogli da vidite, ne samo koliko neistine i laži, već koliko neznanja, samo bahatosti, kao punjene patke: kipte od arogancije, kašlji. Ja sam dobio opomenu, uvek sam štitio Samira Tandira, Miloša Stojkovića. Ljudi, jel znate zašto sam ja dobio opomenu? Apsurdno. To se nikada nije dogodilo u istoriji bilo koje skupštine na svetu. Zato što sam izgovorio sledeću rečenicu: "Kao što ni vi niste isposnik, a tako su vas ovde predstavljali. " Za tu rečenicu sam dobio opomenu. Okej, skinuo si, ne znam, 10% primanja. A šta smem da kažem ako to ne smem da kažem? Uglavnom, ne smete da kažete ništa— Nisam rekao. Nisam rekao ni da si lopov, ni kriminalac, ni bilo šta što imaš 10 stanova, ili ne znam ni ja šta sve. Ništa od toga nisam rekao. Ništa od toga nisam rekao. Rekao sam samo: "Nisi isposnik kao što su te predstavljali. " Ili: "Kao što su vas predstavljali. " Dobio sam opomenu. Ali vam to govori o stepenu bahatosti.

- O, kao što o stepenu gluposti i pokornosti, i služenja, i pripadnosti rajnskom takozvanom mentalitetu, ili kmetskim dušama, su oni koji vam— Zamislite, vi otkrijete da neko nije "rekao", nego vam je pričao da živi skromno na Kosmaju, negde, samo što nije iz monaške kelije izašao. Ono, vlasnik latifundija, vlasnik solitera u centru Beograda, na Voždovcu, i tako dalje. Dakle, i to im nije tema. Tema je: kako se bave organskom hranom. Ne znam kako se bave organskom hranom, ali soliterima i latifundijama znam. Ali ovo nije tema. Dakle, samo hoću da vam kažem koliko, kada počnemo da služimo nekome, koliko bedni postanemo. Koliko je to tužno, i koliko je to protiv svakog moralnog, da iskoristim njihov izraz, habitusa kod pristojnog čoveka. I zato sam ponosan, negde, na to što smo se borili, što smo radili važne stvari da ljudima ukažemo na istinu, jer zaboravili su oni na moje reči od prvog dana.

"Kad nestane strah, nastaće otpor"

- Andronikus, a prvo Komnina; on je poslednji vladar iz dinastije Komnina u Vizantiji, 1183-1185, dve godine je vladao. Uneli su ga u carsku palatu, očekujući od njega najveće, najbolje i najvažnije rezultate, a onda su ga čerečili, sekli ruke, noge i sve drugo, i tako je završio za 2 godine. Ovde se to neće dogoditi, i nikada neću bilo kakvo nasilje na nasilje da pozivam, ništa od onoga što su oni radili, niti bilo ko. Samo vam kažem kako se za kratko vreme stvari od oduševljenja, i kada na silu sve radite, kada ne gradite partnerstva, kada ne gradite poštovanje prema protivnicima, kako se to obično završi. Jer onog sekunda kada nestane strah, nastaće žestok otpor, nastaće žestok otpor. Ne može da ga bude ovde, biće ga negde drugo.

O podpredsednicima Skupštine

- Dakle, pogledajte, molim vas, koga smo mi izabrali za potpredsednike? Znate li ime da mi kažete nekoga? Ne zna ih, ne zna ih niko. Nikada niko ništa o njima neće ni saznati. Osim što smo saznali od jednog od njih, Adema Mavrića. Nisu hteli da izaberu pripadnika Bošnjaka. U stvari, hteli su Bošnjaka, ali koji je pripadnik Studentske liste. Ali nisu hteli nekoga ko pripada bošnjačkim manjinskim strankama. Uvreda za sve Bošnjake. Kao što nisu hteli ni jednog Mađara da izaberu sem Mađara sa Studentske liste, jer mora da bude "podoban" Mađar. "Nama nije potreban Mađar. Nama je potreban podoban Mađar. Nama nije potreban Bošnjak sa svojom bošnjačkom politikom kakva god da je. Nama je potreban podoban Bošnjak." I to je demokratija njihova, da. To je. I samo obratite pažnju: ja sam zapamtio nekoliko njihovih imena. Niko u narodu nije. Zapamtio sam ime tog čoveka, Adema Mavrića. Znate li po čemu je poznat? Po tome što je rekao: "Ovo je crkva sa dva minareta". To je nama potpredsednik Narodne skupštine. Čovek takve netolerancije i mržnje prema hrišćanskom svetu.

- Zamislite da takvu neku gadost bilo ko od nas izgovori za džamije, ili bilo šta. Dakle, crkva sa dva minareta, i to vam kaže potpredsednik Narodne skupštine. On je zaslužio da bude, ali niko od 102, 103, 104 poslanika opozicije nije zaslužio da bude. Nikada se to u Skupštini Srbije nije dogodilo. A što se tiče ove druge žene, Valentik, ili tako nekako se preziva, toliko mržnje nisam video ni kod koga. I ona ima pravo da govori o političkoj stranci kao mafiji. Mafija ste vi. Izvinite, molim vas, ogradite se od mojih reči. Ali nije ona samo to rekla, ona je mnogo opasnija stvar, oni su mafija. Najgora mafija. Mafija u kojoj su šefovi negde iza zavese, a njihovi šefovi su negde van ove zemlje. Najgora mafijaška banda. I oni se čudom čude kako ja to smem da izgovaram.

- Slobodan čovek, čovek slobodnog duha, sve sme uvek. A meni je važno samo da ste se vi ogradili. Ako mene budu zvali, ja ne mogu da se ogradim od svojih reči, ali je važno da ste se vi ogradili. E, da vam kažem dalje: ona je rekla: "Mi ne treba da imamo ni poslanike, ni svoje predstavnike. Ne treba da imamo ništa i nigde. " Ta žena veći deo svog života uopšte ne živi ovde. Nju Srbija ne zanima. Uopšte je ne interesuje. Živela u Slovačkoj, došla odande, sa svih tih kampova, poligona, radionica, obuka, i svega drugog. Dakle, i to je bilo važno da se kaže na taj način. Dakle, imamo jednog koji mrzi crkve, bilo kakve, i imamo drugog koji mrzi sve one koji ne pripadaju Studentskoj listi. Šta će im neko? Mi u ponedeljak imamo, ja mislim, konsultacije. I šta je moja pretpostavka u ovom trenutku? To je da će oni nama ponuditi mesta u odborima, jer moraju to da urade, jer moraju to da urade i zbog Saveta Evrope i evropskih institucija, jer oni ne mogu da budu predstavljeni tamo ukoliko nemamo, jer su to pravila Saveta Evrope. A načela odbora, ne možeš nikako staviti. Pa dobro, videćemo da li ćemo mi da učestvujemo uopšte. Da. Tako da, čekamo da vidimo šta će da bude ponuda, a ja mislim da će upravo to da bude. Ne možete da budete na čelu nijednog odbora, jer vi ste ćaci, mi moramo da se iživljavamo na vama, mi moramo da vas mlatimo motkama svakog dana, ko ste vi da drugačije mislite? Ne možete da vodite nijedan odbor, i to je to.

Priručnik za rušenje Aleksandra Vučića

- Ja sam pokušao jutros da uđem u Veliku salu, a ne može, to je zaključano. Možete ovde, i to je to. Ono što su pisali u Jutarnjem listu, je l' možemo da prođemo ovamo pa da sednemo, ako hoćete, pošto imam i mnogo pitanja? Hoćemo. Ovaj, taj priručnik koji koji sam pominjalo, koji je izrađen, izrađen je kako oni kažu sami, za rušenje Aleksandra Vučića. Ono što sam— evo, ja opet prenosim šta kaže javnost, dakle, evo, u tom smislu, da bude jasno: potpuni debakl za ova 3 dana, potpuna propast. Vi sa, sa— ovaj, sa ove strane, tako su predvideli. Ovaj, e sad, potpuna propast je negde stav javnosti, a samo iznosima i zainteresovanost i rekordne, ovaj, rekordna gledanost u tom smislu, to je zaista nešto što— što je evidentno. Dakle, ispada da sve što rade je apsolutno cilj opravdava sredstvo, i jedino što je važno je da se sruši Vučić, i jedino što je važno je da se ućutka Vučić, i jedino što je važno je da Vučić ne da argumentaciju, a čak i kada je da, napuštamo salu, izlazimo, imali smo racionalan, ozbiljan i odgovoran način da odgovorim, vi vidite da to prosto ne vredi. I, obratite pažnju na jedan snimak koji govori sve: u trenutku kada ja izgovaram rečenicu, "a ni vi niste isposnik", iako su vas tako predstavljali, govorim je mirno, tiho, razumno, normalna, pristojna rečenica, veoma blaga kritika, veoma, veoma blaga kritika, bez uvrede, bez klevete, bez povišenog tona, bez ičega. Obratite pažnju: dobijam opomenu, ali nije to meni suština. Možda je čoveku bio loš dan, nije mogao da istrpi kritiku, iako mu je to posao i obaveza, pa je naglo, hirovito reagovao. I sve to mogu da razumem, desi se to ponekad ljudima. Ne desi ti se 7 puta kao što se njemu desilo, ali ponekad se dogodi. Ali nešto što nije bio rezultat hira. I tu ćete videti sve. I tu ćete videti... to sam čuo od.