ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o hrvatskim medijima koji su pisali o izborima u Srbiji.

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- Stigla je jedna vest koja zapravo nas nije zaprepastila, jer mi na to upozoravamo pune 2 godine. Dakle, puno priznanje, da su vršene obuke, kako oni kažu, nenasilne obuke, od strane civilnih društava, nevladinog sektora, da su se zapravo obučavali na koji način da budu organizovani, kako da se kreću u grupi, kako su imali određene poligone. Mi smo čak imali i obuke tokom predizborne kampanje, kada pričamo o njihovim posmatračima i kontrolorima. Dakle, sve ono na šta smo upozoravali, zapravo, evo sad vidimo da priznaju i sami. Reći "glavni akteri" čitave ove priče? Pa, ono što je Jutarnji list, a sad vidim da neki domaći mediji to prenose. Jutarnji list kao "najvažniji list u Hrvatskoj" samohvalisao se onim što je uradila Hrvatska, ali oni dodaju: nije samo Hrvatska, već i brojne druge evropske zemlje. Dakle, ljudima koji to nisu pročitali, želim da kažem da su samo rekli sve ono o čemu smo mi govorili. I sad se postavlja pitanje: oni su rekli da su organizovali brojne radionice, kampove za obuku, poligone, da su ih učili ne samo izbornim veštinama, već i digitalnom marketingu i mnogim drugim stvarima. Dakle, je l' to naš veliki priručnik? To je definicija obojene revolucije. Dakle, sve to što je napisao Jutarnji list je definicija uvezene, spolja nametnute, organizovane i skupo plaćene obojene revolucije. To za mene jeste važna činjenica, jer to pokazuje i dokazuje nesposobnost naših službi i državnih organa, koji su deo toga samo. Ali niko nije reagovao. I sa druge strane, i sam dolazak Maršavelskog i njegovo predavanje, jer morao je neko da zna da je Maršavelski visoki funkcioner njihove Udbe, odnosno sigurnosno-obaveštajne agencije. Niko nije reagovao. Rušenje ustavnog poretka sve vreme, grubo mešanje u unutrašnje izborne stvari, izborni postupak jedne zemlje spolja, ali to je važno kao istorijska činjenica. I to smo razumeli. Da li će jednog dana odgovarati oni koji su u tome učestvovali? Hoće. Da li će to biti za 2, 5 ili 50 godina? Hoće. Jer sad, kao što vidite, niko ne krije, i svi znamo, sa obe strane sada, šta se tačno događalo. Ono što je, međutim, tu za mene mnogo važnije, to je: zašto mi to sve nismo videli, ili ako smo videli, zašto nismo pravilno i pravovremeno reagovali, i koliko ljudi je bilo kupljeno da učestvuje zajedno sa njima u rušenju sopstvene države - naglasio je Vučić.