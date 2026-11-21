OGROMNI SU PRITISCI, HAPSE NEVINE LJUDE: Vučić progovorio o predstavnicima Studentske liste
LIDER opozicije Aleksandar Vučić poručio je da je teret pritisaka ogroman i da se svakodnevno hapse nevini ljudi, ocenivši da su finansijski predmeti o kojima govore predstavnici Studentske liste zasnovani na navodima kojih zapravo nema u spisima.
- Naravno da nije lako i nije jednostavno. Ogroman je teret, pritisci su, i svakoga dana hapse nevine ljude širom Srbije, i to zaista nevine ljude. Jer, kao što vidite, od silnih najava oni vam nikada ne uđu ni u jedan slučaj da vam ispričaju šta je tačno, nego ono što im se svidi, a da toga u predmetu i nema. I kada pogledate ove finansijske predmete, to su smešne stvari, nemam reči - poručio je Vučić.
Preporučujemo
"NIJE KAMEN NA KAMENU OSTAO" Šešelj ocenio duel vlasti i opozicije u skupštini
20. 11. 2026. u 18:46
Koliko "košta" opomena u Skupštini Srbije i kolike su plate poslanicima?
20. 11. 2026. u 18:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)