LIDER opozicije Aleksandar Vučić poručio je da je teret pritisaka ogroman i da se svakodnevno hapse nevini ljudi, ocenivši da su finansijski predmeti o kojima govore predstavnici Studentske liste zasnovani na navodima kojih zapravo nema u spisima.

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- Naravno da nije lako i nije jednostavno. Ogroman je teret, pritisci su, i svakoga dana hapse nevine ljude širom Srbije, i to zaista nevine ljude. Jer, kao što vidite, od silnih najava oni vam nikada ne uđu ni u jedan slučaj da vam ispričaju šta je tačno, nego ono što im se svidi, a da toga u predmetu i nema. I kada pogledate ove finansijske predmete, to su smešne stvari, nemam reči - poručio je Vučić.