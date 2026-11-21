LIDER opozicije Aleksandar Vučić kritikovao je bahatost i kaznenu politiku u Narodnoj skupštini, navodeći da je dobio opomenu samo zato što je rekao da neko „nije isposnik“, dok se, kako ističe, zanemaruje činjenica da pojedinci koji se predstavljaju kao skromni zapravo poseduju latifundije i solitere po Beogradu.

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- Dakle, hoću samo da vam kažem, kao što ste mogli da vidite, ne samo koliko neistine i laži, već koliko neznanja, samo bahatosti, kao punjene patke: kipte od arogancije, kašlju. Ljudi, jel znate zašto sam ja dobio opomenu? Apsurdno. To se nikada nije dogodilo u istoriji bilo koje skupštine na svetu. Zato što sam izgovorio sledeću rečenicu: "Kao što ni vi niste isposnik, a tako su vas ovde predstavljali. " Za tu rečenicu sam dobio opomenu. Okej, skinuo si, ne znam, 10% primanja. A šta smem da kažem ako to ne smem da kažem? Uglavnom, ne smete da kažete ništa. Nisam rekao ni da si lopov, ni kriminalac, ni bilo šta što imaš 10 stanova, ili ne znam ni ja šta sve. Ništa od toga nisam rekao. Rekao sam samo: "Nisi isposnik kao što su te predstavljali. " Ili: "Kao što su vas predstavljali. " Dobio sam opomenu. Ali vam to govori o stepenu bahatosti.

- O, kao što o stepenu gluposti i pokornosti, i služenja, i pripadnosti rajnskom takozvanom mentalitetu, ili kmetskim dušama, su oni koji vam— Zamislite, vi otkrijete da neko nije "rekao", nego vam je pričao da živi skromno na Kosmaju, negde, samo što nije iz monaške kelije izašao. Ono, vlasnik latifundija, vlasnik solitera u centru Beograda, na Voždovcu, i tako dalje. Dakle, i to im nije tema. Tema je: kako se bave organskom hranom. Ne znam kako se bave organskom hranom, ali soliterima i latifundijama znam. Ali ovo nije tema. Dakle, samo hoću da vam kažem koliko, kada počnemo da služimo nekome, koliko bedni postanemo. Koliko je to tužno, i koliko je to protiv svakog moralnog, da iskoristim njihov izraz, habitusa kod pristojnog čoveka. I zato sam ponosan, negde, na to što smo se borili, što smo radili važne stvari da ljudima ukažemo na istinu, jer zaboravili su oni na moje reči od prvog dana- rekao je Vučić.