„NE BIH DA SE PRAVIM DA MI JE SVEJEDNO“ Vučić otvoreno o rezultatima izbora i teretu koji nosi
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o najvažnijim temama iz Narodne skupštine, nakon što je preuzeo funkciju šefa poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".
Novinarka Informer TV-a je primetila da je Vučić je vidno oslabio, što je on i prokomentarisao.
- Pa valjda, valjda manje jedem. Nije stres. Pretpostavljam. Pa, šta sad da vam kažem, da se ne sekiram i da mi je sve jedno, pa bilo bi glupo i besmisleno, tako da. .. Naravno da je za mene sve što se dogodilo 25. oktobra bila, pre svega za Srbiju, loša vest, i samo što to morate, kao neko ko se bavi politikom, da ljudski, džentlmenski prihvatite. Da čestitate protivniku, bez obzira na to što su se služili svim nedozvoljenim sredstvima, o čemu, pretpostavljam, ćemo moći da govorimo, što su mučili ovu zemlju 2 godine, maltretirali sve građane, sve one koji drugačije misle. Ali, naravno da nije lako i nije jednostavno, i ogroman je teret, i pritisci su, i svakoga dana hapse nevine ljude širom Srbije, i to zaista nevine ljude, jer kao što vidite, od silnih najava, oni vam nikada ne uđu ni u jedan slučaj da vam ispričaju šta je tačno, nego ono što im se svidi, a da toga u predmetu i nema. I kada pogledate ove finansijske predmete, to su smešne stvari da nemam reči - istakao je Vučić.
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