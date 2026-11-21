VUČIĆ ZAPREPAŠĆEN DEŠAVANJIMA U SKUPŠTINI: Pojedini poslanici doneli bojanku, malo odspavali i prvo naučili gde je bife
LIDER opozicije Aleksandar Vučić oštro je kritikovao ponašanje poslanika Studentske liste u Skupštini, navodeći da je zaprepašćen njihovom neodgovornošću, nedostatkom argumenata i time što su umesto rada doneli bojanke, spavali i prvo naučili gde se nalazi skupštinski bife.
– Ja sam zaprepašćen neodgovornošću, netransparentnošću, neznanjem, nepoznavanjem činjenica i lošom resavskom prepisivačkom školom iz svega onoga što su lagali N1 i Nova S, i to je sve od argumentacije. Videli smo jutros... a da ne pričamo o kašljanju, da ne pričamo o bojankama, o spavanju, o desantu na restoran i bife. Ja i ne znam gde je restoran. Doduše, mislim da sam nekoliko puta naručio nešto iz restorana u životu, ali u restoranu mislim da nisam nijednom bio. Ovde je bife na ovom spratu, restoran je negde dole, ako se ne varam. Ali bitno je da su neki koji su doneli bojanku, malo odspavali, kasnili i dolazili u 13.00 časova, prvo naučili gde je skupštinski bife- rekao je Vučić.
Preporučujemo
"NIJE KAMEN NA KAMENU OSTAO" Šešelj ocenio duel vlasti i opozicije u skupštini
20. 11. 2026. u 18:46
Koliko "košta" opomena u Skupštini Srbije i kolike su plate poslanicima?
20. 11. 2026. u 18:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)