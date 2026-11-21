LIDER opozicije Aleksandar Vučić oštro je kritikovao ponašanje poslanika Studentske liste u Skupštini, navodeći da je zaprepašćen njihovom neodgovornošću, nedostatkom argumenata i time što su umesto rada doneli bojanke, spavali i prvo naučili gde se nalazi skupštinski bife.

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– Ja sam zaprepašćen neodgovornošću, netransparentnošću, neznanjem, nepoznavanjem činjenica i lošom resavskom prepisivačkom školom iz svega onoga što su lagali N1 i Nova S, i to je sve od argumentacije. Videli smo jutros... a da ne pričamo o kašljanju, da ne pričamo o bojankama, o spavanju, o desantu na restoran i bife. Ja i ne znam gde je restoran. Doduše, mislim da sam nekoliko puta naručio nešto iz restorana u životu, ali u restoranu mislim da nisam nijednom bio. Ovde je bife na ovom spratu, restoran je negde dole, ako se ne varam. Ali bitno je da su neki koji su doneli bojanku, malo odspavali, kasnili i dolazili u 13.00 časova, prvo naučili gde je skupštinski bife- rekao je Vučić.

